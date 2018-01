Umrl John Young, astronavt pionir, deveti človek na Luni

V vesolju je bil šestkrat

7. januar 2018 ob 12:16

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

V starosti 87 let je umrl ameriški astronavt John Young, ki je bil šestkrat v vesolju in je leta 1972 hodil po Luni. V vesolje je šel v okviru treh različnih programov Ameriške vesoljske agencije Nasa.

Umrl je na svojem domu v Houstonu po komplikacijah zaradi pljučnice. Bil je deveti človek, ki je hodil po Luni (vseh je bilo le 12), postal pa je eden od najuspešnejših astronavtov v zgodovini ameriškega vesoljskega programa.

V vesolje je dvakrat poletel sredi šestdesetih let v okviru programa Gemini (prvič leta 1965), dvakrat je letel v okviru programa Apollo in dvakrat v osemdesetih v Space Shuttlih. Bil je edini astronavt, ki je letel v vseh treh programih. Nasa ga je predstavila kot svojega najizkušenejšega astronavta. Upokojil se je leta 2004, v Nasi pa je deloval 42 let.

Na Luno stopil na četrtem poletu

Na Luno je stopil aprila 1972 na svojem četrtem poletu v vesolje. S kolegom Charlesom Dukom je nabral 90 kilogramov kamnov in vzorcev tal, na Luni pa je prevozil več kot 26 kilometrov.

Na svojem prvem poletu v vesolje, ko je bil del prve dvočlanske ekipe skupaj z Gusom Grissomom, je Young na plovilo "pretihotapil" sendvič, kar ni razveselilo Nase, a toliko bolj kolega Grissoma.



Maja 1969 je bil del misije Apollo 10, ki je služila kot nekakšna vaja za misijo Apollo 11 dva meseca kasneje, v okviru katere je Neil Armstrong kot prvi človek stopil na Luno.

Leta 1983 je opravil svoj zadnji polet v vesolje. Leta 1986 naj bi sicer spet poletel, a je bil let zaradi nesreče vesoljskega plovila Challenger odpovedan.

B. V.