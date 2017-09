Esa: Stalna naselbina na Luni prva postaja na poti do Marsa

Kaj bo po ISS-ju

28. september 2017 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropska vesoljska agencija vztraja, da je vzpostavitev stalne naselbine na Mesecu tisto pravo nadomestilo Mednarodne vesoljske postaje. Rusija in ZDA se medtem nagibajo k postaji v orbiti Lune.

Vzpostavitev stalne naselbine na Luni je prvi korak do raziskovanja Marsa, menijo v Evropski vesoljski agenciji (Esa) ob vse bolj ambicioznih načrtih za potovanje na rdeči planet in njegovo kolonizacijo. Esa je na konferenci v Adelajdi v Avstraliji, ki se je udeležuje 4.000 strokovnjakov za vesolje z vsega sveta, poudarila, da je Luna prava lokacija za človeštvo, ki širi svoje gospodarske dejavnosti zunaj nizke zemeljske orbite.

"Zadnjih 17 let živimo v nizki zemeljski orbiti na vesoljski postaji in smo na poti do prve človeške misije na Mars," je dejal predstavnik evropske agencije Piero Messina. "V vmesnem času imamo po našem mnenju priložnost, da ustvarimo stalno, vzdržno prisotnost na površju Lune," je dodal.



Za vesoljske agencije in zasebna podjetja je potovanje do Marsa in kolonizacija tega planeta naslednja faza v raziskovanju vesolja, to pa je tudi osrednja tema letošnjega mednarodnega kongresa astronavtike v Adelajdi, poroča STA.

Messina je dejal, da je trenutno glavni cilj vzpostavitev stalne prisotnosti na Zemljinem satelitu, čeprav samo robota, do konca naslednjega desetletja.

"Načrtovana je vrsta misij na Luno v naslednjih desetih letih in vse te misije bodo ustvarile zagon in obilico podatkov, ki bodo omogočili izgradnjo naselbine," je dejal Messina. Po njegovem mnenju je zdaj pravi čas za začetek razprav in načrtovanja nečesa, kar bo tako navdušujoče kot Mednarodna vesoljska postaja, vendar na globalni ravni.

Esa se zavzema za vzpostavitev stalne kolonije na Luni, ki bi nadomestila Mednarodno vesoljsko postajo, ko se ji bo leta 2024 iztekla življenjska doba.

Ameriška vesoljska agencija Nasa pa v okviru programa Globoko vesoljski portal (Deep Space Gateway) načrtuje izgradnjo prve vesoljske postaje v Lunini orbiti. Nasa in ruska vesoljska agencija Roskozmos sta v sredo podpisali sporazum o skupnih naporih pri raziskovanju vesolja s posadko, vključujoč omenjeni projekt.

Al. Ma.