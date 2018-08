Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Annan je bil prvi temnopolti Afričan na čelu ZN-a. Pred njim je bil generalni sekretar te organizacije iz Afrike že Butros Butros Gali iz Egipta. Foto: Reuters Sorodne novice Antonio Guterres potrjen za novega generalnega sekretarja ZN-a Dodaj v

Umrl nekdanji generalni sekretar ZN-a Kofi Annan

Prvi temnopolti Afričan na čelu ZN-a

18. avgust 2018 ob 12:10,

zadnji poseg: 18. avgust 2018 ob 13:19

Bern - MMC RTV SLO, Reuters

V starosti 80 let je umrl nekdanji generalni sekretar Združenih narodov in prejemnik Nobelove nagrade za mir Kofi Annan.

Annan je umrl v bolnišnici v Bernu v Švici zgodaj zjutraj v soboto, poroča Reuters. Kot so sporočili iz Fundacije Kofija Annana, je Annan umrl "mirno", in sicer po "kratki bolezni". Umrl je v družinskem krogu.

Annan, Ganec, rojen 8. aprila leta 1938, je bil generalni sekretar dva mandata, in sicer med letoma 1997 in 2006, položaj pa je zasedel kot prvi temnopolti Afričan. Bil je tudi prvi član osebja ZN-a, ki se je povzpel na najvišji položaj v organizaciji. Nobelovo nagrado za mir je prejel za svoje humanitarno delo in poskuse oživitve ZN-a.

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres, ki ga je Annan izbral za vodjo Visokega komisariata ZN-a za begunce, je dejal, da je Annan "v mnogih pogledih bil ZN". Dejal je, da je organizacijo vodil "z neprimerljivim dostojanstvom in odločnostjo".

Med letoma 1992 in 1996 je bil pomočnik generalnega sekretarja in zadolžen za mirovne operacije, zaradi česar je bil tarča kritik, ker ZN ni zaustavil genocida v Ruandi sredi devetdesetih let.

Kot vodja ZN-a si je prizadeval za združitev Cipra. Predlagal je načrt za združitev otoka, ki so ga v grškem delu na referendumu leta 2004 zavrnili. Kasneje je bil posebni odposlanec ZN-a za Sirijo. Med zadnjimi podeljenimi nalogami je bila vloga posrednika v Mjanmaru med oblastmi in preganjano muslimansko manjšino Rohinga, poroča nemški časnik Frankfurter Allgemeine.

V fundaciji so ga označili za "svetovnega državnika in močno predanega internacionalista, ki se je celo življenje boril za pravičnejši in mirnejši svet".

B. V.