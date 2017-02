Umrla je "Jane Roe", zaradi katere imajo Američanke pravico do splava

Kasneje je nasprotovala splavu

Umrla je Norma McCorvey, bolj znana pod psevdonimom "Jane Roe", ki s tožbo proti teksaškemu okrožju Wade na zveznem vrhovnem sodišču leta 1973 Američankam po vsem ozemlju ZDA priborila pravico do splava.

Američanke imajo namreč pravico do splava po vseh ZDA ravno zaradi sodne odločitve v tem primeru. Norma McCorvey je na vrhovnem sodišču izpodbijala teksaško zakonodajo, ki je določala, da splav neustaven, razen v primeru, ko je ogroženo življenje nosečnice. Zakonodajo proti splavu je branil državni tožilec Teksasa, Henry Wade.

Ko je bila noseča s tretjim otrokom, je Norma McCorvey s pomočjo organizacij, ki so se borile za pravico do splava, leta 1969 vložila tožbo, ki se je vlekla. Dejala je, da je bila posiljena, za kar je kasneje sicer priznala, da je bila laž z namenom dobiti priznanje pravice do splava. A njena prošnja je bila zavrnjena in bila je prisiljena roditi, poroča BBC.

Vrhovno sodišče: Ženska ima pravico do izbire

Njena pritožba pa je leta 1973 prišla na zvezno vrhovno sodišče, ki je s sedmimi glasovi za in dvema proti razsodilo, da vlada nima pristojnosti, da prepove splav. Sodba je temeljila na odločitvi, da ima ženska pravico končati nosečnost v okviru njene osebne izbire glede družinskih zadev, kar brani ustava.

Njena zmaga na vrhovnem sodišču je pomenila veliko prelomnico, čeprav nasprotniki splava v ZDA še niso odnehali v upanju, da bo na vrhovnem sodišču nekoč sedelo dovolj konservativnih sodnikov za razveljavitev odločitve iz leta 1973. Do takrat pa tam, kjer so na oblasti, sprejemajo zakone, ki omejujejo dostop do splava. Velike upe polagajo tudi v administracijo Donalda Trumpa.

Postala verna in začela nasprotovati splavu

Po letu 1973 je Norma McCorvey nekaj časa živela stran od javnosti, nato je postala aktivistka za pravico do splava. Nekaj časa je delala v kliniki za splave v Dallasu, leta 1995 pa je prišlo do preobrata. Postala je tako imenovana na novo rojena kristjanka in se dala javno krstiti na televiziji ter začela odločno nasprotovati splavu.

Takrat se je tudi ločila od svojega dekleta Connie Gonzales, ker je postala prepričana, da istospolna usmerjenost ni v skladu z božjo postavo. Kasneje se je prekrstila med katolike in leta 1997 je ustanovila svojo aktivistično skupino proti splavu "Nič več Roe". Leta 2005 je vrhovno sodišče zavrnilo njeno tožbo proti odločitvi iz leta 1973.

