Umrla nekdanja Goebbelsova tajnica

Do leta 2011 ni nikoli govorila o svojem delu za tretji rajh

30. januar 2017 ob 11:50

München - MMC RTV SLO

V 107. letu starosti je v Münchnu umrla Brunhilde Pomsel, nekdanja tajnica vodje nacistične propagande Josepha Goebbelsa, ki je vseskozi trdila, da ni nič vedela o smrti šestih milijonov Judov v času holokavsta.

Zaradi narave svojega dela je tesno sodelovala z Goebbelsom in je bila ena zadnjih še živih članov nacističnega osebja. A o tem delu svojega življenja dolgo ni govorila, poroča BBC. V lanskem dokumentarnem filmu Ein deutsches Leben (Neko nemško življenje) je razkrila, da ni ničesar vedela o zločinih nad Judi in da ne čuti krivde, "razen če bomo na koncu obtoževali celotno nemško prebivalstvo".

Januarja 1911 rojena Pomselova je v najstniških letih kot tipkarka več let delala za judovskega zavarovalniškega agenta, potem pa je podobno delo začela opravljati za desničarskega pisatelja. Čeprav je vedno trdila, da je bila apolitična, se je leta 1933, ko so nacisti prevzeli oblast, včlanila v nacistično stranko, z namenom zaposlitve na nacionalnem radiju. Zaradi svojih odličnih tipkarskih sposobnosti je leta 1942 postala tajnica Goebbelsa, ki je bil takrat minister za propagando. Svojega šefa je opisovala kot "čednega, toda malo majhnega moškega", ki je bil vedno izbrano oblečen, a hkrati tudi aroganten.

Kot je kasneje večkrat dejala, je bila preprosta tajnica in ni veliko vedela o grozljivih dejanjih nacističnega režima v času holokavsta. "Nase ne gledam z občutkom krivde. Razen če na koncu kriviš celotno nemško prebivalstvo, ker je omogočilo vladi, da je prevzela oblast. To smo bili vsi, tudi jaz."

Pomselovo so ob koncu vojne zajele sovjetske enote. Sledilo je pet let, ki jih je preživela v internacijskem taborišču, potem pa se je leta 1950 zaposlila na nemški televiziji, kjer je delala naslednjih 20 let. O svojem delu za Goebbelska ni spregovorila do leta 2011, ko je dala intervju za časopis, pet let kasneje pa je sodelovala pri prej omenjenem dokumentarnem filmu.

K. T.