V Astani prvič po izbruhu vojne za mizo predstavniki Al Asada in uporniških skupin

Ključni cilj pogajanj utrditev decembra sklenjenega premirja

23. januar 2017 ob 08:27

Astana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V kazahstanski prestolnici se začenjajo dvodnevna pogajanja o Siriji, kjer pa, za razliko od prejšnjih pogajanj, prvič od začetka vojne sedijo predstavniki sirskih oblasti in uporniških skupin.

Sirska opozicija je privolila v pogovore o sklenitvi premirja in humanitarnih vprašanjih, ne bo pa se dotaknila političnih vprašanj. Ob tem tudi še ni jasno, ali bodo predstavniki režima sirskega predsednika Bašarja Al Asada in predstavniki opozicije hkrati sodelovali na pogajanjih, ali bodo pogajanja potekala izmenjaje. Pogajanj se sicer ne udeležujejo nekatere ključne opozicijske skupine, kot je glavna džihadistična skupina na severu Sirije Ahrar al Šam, pa tudi ne regionalne sile, kot sta Savdska Arabija in Katar, zato bo rezultat pogovorov verjetno dodatna podpora prekinitvi ognja.

Kot je poročala dopisnica RTV Slovenija iz Moskve Vlasta Jeseničnik, je cilj pogajanj, ki potekajo pod okriljem Turčije, Irana in Rusije, udeležujejo pa se jih tudi predstavniki Združenih narodov, Evropske unije in ZDA, predvsem utrditev dogovora o premirju, sklenjenem decembra.

Kljub pogovorom v Astani se bodo februarja nadaljevala tudi pogajanja pod okriljem Združenih narodovo v Ženevi.

