Asad od mirovnih pogovorov pričakuje "spravne" dogovore z uporniki

Iran proti ameriški prisotnosti na pogovorih

19. januar 2017 ob 12:51

Damask - MMC RTV SLO/Reuters

Sirski predsednik Bašar Al Asad je dejal, da je namen mirovnih pogovorov v kazahstanski prestolnici Astana doseči prekinitev spopadov in upornikom omogočiti dosego spravnega dogovora z vlado.

V pogovoru za japonsko televizijo je Asad dejal, da še ni jasno, če bodo pogajanja v Astani prihodnji teden obrodila sadove in prinesla politični dialog, saj še ni jasno, kdo bo sploh sodeloval v pogovorih. Vseeno upa, da bodo pogovori predstavljali platformo za razpravo o vsem z uporniškimi skupinami.

Krajevni spravni pogovori so priljubljena metoda sirske vlade za prekinitev spopadov na uporniških območjih. Pri tem gre skoraj že za predajo upornikov, ki so bili pred tem pogosto v obroču vladnih sil in tarča nenehnega bombardiranja.

Potem, ko so sirske sile decembra lani ob podpori ruskih zračnih sil znova prevzele nadzor nad mestom Alep, ki je bilo pred izbruhom vojne pred skoraj šestimi leti največje sirsko mesto, je Rusija prevzela diplomatsko pobudo za rešitev sirskega konflikta.

"Za zdaj menimo, da bodo pogovori v Astani s terorističnimi skupinami potekali okoli premirja, ki bi omogočil dosego spravnih dogovorov," je dejal v pogovoru, katerega deli so bili objavljeni na Twitterju sirskega predsednika.

Iran ni naklonjen prisotnosti ZDA

Rusija je vodilna pri organizaciji mirovnih pogovorov v Astani, ob tem pa pomembno vlogo igrata tudi regionalni sili Turčija in Iran.

Čeprav je bila Turčija še pred časom ena od najbolj glasnih pri zahtevah po odhodu Asada z oblasti in je podpirala uporniške skupine, se je zdaj osredotočila na boj proti skrajni sunitski skupini Islamska država in proti kurdskim uporniškim skupinam, za katere se boji, da bi si na severu Sirije ob meji s Turčijo oblikovali svoje avtonomno območje.

Več uporniških skupin, ki jih podpira Turčija in se borijo pod okriljem opozicijske Svobodne sirske vojske, je sporočilo, da se bo udeležilo pogovorov v kazahstanski prestolnici, kjer se želijo osredotočiti predvsem na utrditev dogovora o premirju.

Rusija in Turčija sta konec tedna sporočili, da sta se dogovorili za povabilo ZDA k sodelovanju na pogovorih. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v torek dejal, da bi bilo smiselno povabiti predstavnike administracije Donalda Trumpa, ki bo v petek prisegel za ameriškega predsednika.

Iranski zunanji minister Džavad Zarif je kasneje dejal, da Teheran nasprotuje ameriški prisotnosti na pogovorih. "Nismo jih povabili in ne želimo njihove prisotnosti," je bil jasen Zarif. Iranski predsednik Hasan Rohani je nato dejal, da so Iran, Rusija in Turčija dosegli premirje v Siriji, kar kaže na vpliv teh treh sil.

G. V.