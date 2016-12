Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sydney bo v novo leto vstopil z znamenitim ognjemetom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Avstraliji priprli moškega, ki je grozil z napadom na silvestrovo v Sydneyju

Ni znakov povezanosti s skrajnimi skupinami

30. december 2016 ob 11:52

Sydney - MMC RTV SLO/STA

V Avstraliji so priprli 40-letnega moškega, ki je po spletnih družbenih omrežjih grozil z napadom med novoletnimi praznovanjem v Sydneyju. Spektakularni ognjemet bo tako lahko spremljal iz zapora, je odločilo sydneyjsko sodišče.

Policisti posebne enote za boj proti terorizmu so Damiena Jamesa O'Neila prijeli takoj, ko je prispel na letališče v Sydneyu, sodišče pa je nato zanj odredilo pripor. Na sodišču se ni pojavil in tudi ni vložil zahteve, da bi se ob plačilu varščine branil s prostosti.

Policija sicer ni navedla, kaj točno je O'Neil zapisal na svojem blogu, da so se odločili ukrepati. Preiskali so tudi njegovo stanovanje v središču mesta ter mu zaplenili nekaj dokumentov in računalniške trde diske. Sporočili pa so, da zaenkrat ne kaže, da bi bil povezan s kako skupino.

Pričakujejo na tisoče ljudi

Predstavnik policije Frank Menilli je še navedel, da so moškega ovadili predvsem zaradi ogrožanja javnega reda in miru, ne pa zaradi terorističnih groženj. "Zadevo še preiskujemo in morda bomo ovadbo dopolnili," je še povedal. Dodal je, da drugih groženj novoletnim praznovanjem v Sydneyju zaenkrat niso zabeležili.

Tradicionalnega silvestrovanja na prostem v Sydneyju se običajno udeleži na tisoče ljudi. Vrhunec predstavlja ognjemet s sydneyjskega pristaniškega mostu. Lani si je ognjemet v živo ogledalo več kot milijon ljudi.

G. V.