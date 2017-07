V boju inuitskega zaselka z naftno industrijo zmaga Davida nad Goljatom

Kanadsko vrhovno sodišče pritrdilo avtohtoni skupnosti

27. julij 2017 ob 08:58

Ottawa - MMC RTV SLO

Majcen inuitski zaselek na Nunavutu, skrajnem severu Kanade, je na vrhovnem sodišču dosegel največjo sodno zmago avtohtone skupnosti. Sodišče je namreč ustavilo seizmično testiranje za morebitno črpanje nafte in zemeljskega plina nedaleč od zaselka Clyde River.

V soglasni odločitvi so zapisali, da Kanada ni izpolnila svoje obveze in se posvetovala z zaselkom glede vpliva testiranja tako blizu vasi. Sredina odločitev, sprejeta po novembrski obravnavi primera, je pomembna tudi kot precedens za nadaljnje primere in vladi nalaga, da se glede razvojnih projektov posvetuje z avtohtonimi skupnostmi, navaja BBC.

Jerry Natanine, nekdanji župan Clyde Riverja, pravi, da je hvaležen za izid "na videz nemogočega primera". "Pravica je na naši strani. Borimo se za naše življenje, za naš način življenja," je dejal.

Pravni spor sega v leto 2014, ko so tri energetske družbe prejele pooblastilo Nacionalnega energetskega urada (NEB), da se v iskanju nafte in zemeljskega plina pod oceanom okoli Baffinovega otoka lotijo petletne seizmične raziskave na morju.

Zvezdniki in Greenpeace na strani domačinov

Clyde River, severnjaška skupnost z manj kot tisoč prebivalci, se za preživetje zanaša na lov in ribolov ter imajo dovoljenje za lov na morske sesalce na tem območju. Zaselek je skrbelo, da bo hrupno seizmično testiranje škodilo morskemu življu, od katerega so odvisni.

NEB je v svoji okoljski oceni potrdil, da bi testiranje res lahko ogrozilo morske sesalce in spremenilo njihove migracijske poti. Kampanja Clyde Riverja je pritegnila pozornost številnih okoljsko zavednih zvezdnikov, kot so Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Jane Fonda in Oprah Winfrey, zanje pa se je borila tudi kanadska izpostava Greenpeacea, ki jim je poravnala del pravnih stroškov.

Najvišje sodišče Kanade je v svoji razsodbi razsodilo, da čeprav je za zagotavljanje posvetovanj z avtohtonimi skupnostmi ultimativno odgovorna Ottawa, se lahko zanaša na postopke NEB-a, da bi to postavko izpolnili pri energetskih projektih. A, kot je ugotovilo, NEB v tem primeru ni izpolnil svojih obvez. Agencija je sicer s skupnostmi imela pogovore, a "ko so prebivalci postavili osnovna vprašanja glede učinkov testiranj na živali na tem območju, predlagatelji niso našli odgovorov".

Sodišče je tudi zmotilo, da je bilo zaradi velikosti dokumentov dokumentacijo težko sneti s spleta, le delček pa je bil preveden v inuitski jezik.

Kot je povedal Natanine, prebivalci Clyde Riverja ne nasprotujejo razvoju, si pa želijo odkrite razprave in pogajanj glede nevarnosti in odškodnin.

K. S.