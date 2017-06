Izredne razmere v kanadski domorodni skupnosti po treh samomorih najstnic

Veliko brezupnih ljudi med mladimi avtohtonimi prebivalci

24. junij 2017 ob 10:50

Toronto - MMC RTV SLO

Kanadska domorodna skupnost Wapekeka na severu Ontaria je razglasila izredne razmere po treh samomorih najstnic. Skupnost, ki šteje okoli 400 ljudi, je zaskrbljena za skoraj 40 mladih.

Potem ko sta januarja samomor storili dve 12-letnici, si je 13. junija življenje vzela še ena 12-letnica kot zadnji primer otroka, ki je bil del samomorilskega dogovora. Pred smrtjo naj bi prijateljici poslala sporočilo in se poslovila. Ko je skupnost izvedela za dogovor, je od države zaprosila za okoli 380.000 kanadskih dolarjev (255.000 evrov) za vzpostavitev programa za preprečevanje samomorilnosti med mladimi, poroča BBC.

Ne gre za prvi primer izrednih razmer zaradi samomorilnosti med domorodnimi prebivalci Kanade. Lani je skupnost Attawapiskat prav tako v Ontariu izredne razmere razglasila po tem, ko je v enem dnevu 11 ljudi poskušalo storiti samomor. Lani je bilo sicer v tej skupnosti samo marca 28 poskusov samomorov, od septembra 2015 pa več kot 100.

Dodatna sredstva

Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da za področje preprečevanja samomorov od zadnje zime namenjajo dodatna sredstva. Med drugim so do marca 2019 zagotovili sredstva za štiri terapevte. Od lanskega aprila pa je skupnost Wapekeka prejela skoraj 900.000 evrov za tamkajšnje zdravstvene programe, še sporoča ministrstvo.

Ontarijski regionalni minister za odnose z avtohtonimi prebivalci David Zimmer je dejal, da je pokrajina prejšnji teden namenila 45.000 evrov za športne in rekreacijske dejavnosti za tamkajšnjo mladino. "Razmere, ki vodijo v brezup, so kompleksne in večplastne. Dolžni smo jih nasloviti resno," je dejal.

Skupnost Nishnawbe Aski, ki predstavlja 49 domorodnih skupnosti v severnem Ontariu, je letos sporočila, da je v pokrajini med januarjem 2016 in januarjem 2017 zaradi samomora umrlo 17 ljudi, ob tem pa je kritizirala vlado, ki nima celovitega in sistemskega pristopa do te krize.

B. V.