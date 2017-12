V DR Kongu ubitih 14 pripadnikov mirovnih sil ZN-a in pet kongovskih vojakov

Mirovne sile ZN-a v DR Kongu od leta 2010

8. december 2017 ob 18:06

Kinšasa - MMC RTV SLO, Reuters

Najmanj 14 pripadnikov mirovnih sil ZN-a in pet kongovskih vojakov je bilo v četrtek ponoči ubitih v napadu na oporišče mirovnih sil na vzhodu DR Konga.

Še 53 pripadnikov sil ZN-a je bilo ranjenih, so sporočili iz misije Monusco (Misija ZN-a za stabilizacijo v DR Kongu). Monusco organizira evakuacije ranjenih iz oporišča na vzhodu države in se usklajuje s kongovsko vojsko za skupen odziv.

Predsednik aktivistične skupine v mestu Beni v tem delu države Gilbert Kambale je dejal, da so bili napadeni pripadniki mirovnih sil iz Tanzanije, kar so potrdili tudi v ZN-u.

Napad se je zgodil okoli 50 kilometrov severovzhodno od Benija na cesti, ki pelje do meje z Ugando. Blizu so pripadniki milice oktobra ubili najmanj 26 ljudi.

Milice nadzirajo ozemlje tudi 15 let po vojni

Rivalske milice tudi desetletje in pol po uradnem koncu petletne vojne, ki je trajala med letaom 1998 in 2003, nadzirajo velike dele vzhodnega DR Konga, bogatega z minerali. V vojni je umrlo na milijone ljudi, večinoma zaradi lakote in bolezni, poroča Reuters.

Monusco je bil ustanovljen leta 2010, gre pa za največjo mirovno misijo ZN-a. Do zdaj je umrlo 93 njenih pripadnikov, tako vojakov kot policistov in civilnega osebja.

Na milijone razseljenih ljudi

V četrtek smo poročali, da človekoljubne organizacije opozarjajo na "mega krizo" v DR Kongu, kjer je moralo po njihovih podatkih samo letos zaradi spopadov domove zapustiti 1,7 milijona ljudi. Vlada pravi, da je razseljenih manj kot milijon ljudi.

B. V.