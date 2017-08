V DR Kongo skoraj štiri milijone notranje razseljenih ljudi

UNHCR poziva k takojšnji pomoči otrokom

27. avgust 2017 ob 18:01

Kinšasa - MMC RTV SLO, STA

Število notranje razseljenih zaradi konflikta v Demokratični republiki Kongo se je v šestih mesecih skoraj podvojilo na 3,8 milijona, so v soboto sporočili z visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR).

UNHCR je sicer že maja sporočil, da je DR Kongo država z največ razseljenimi ljudmi. Maja je njihovo število znašalo 3,7 milijona. Zdaj številka znaša že 3,8 milijona, je v Kongu povedal drugi mož UNHCR-ja George Okoth-Obbo.

V zadnjem letu je moralo zaradi nasilja v pokrajini Kasai v osrednjem delu države svoje domove zapustiti 1,4 milijona ljudi. Nasilje je tam izbruhnilo septembra lani, mesec dni po tem, ko so vladne sile ubile Kamwina Nsapuja, vodjo plemena in vojaškega vodjo, ki se je uprl vladi predsednika Josepha Kabile.

Spopadi so zahtevali 3.000 smrtnih žrtev. Humanitarne organizacije opozarjajo na hude kršitve človekovih pravic, kot so izvensodni poboji, posilstva, mučenje in uporaba otrok v vojski, poroča Al Džazira.

Zagotovitev vode in oblačil za otroke

Okoth-Obbo je dejal, da je ključna prioriteta v krizi v Kasaiu takojšnja pomoč: zagotovitev vode in oblačil notranje razseljenim, še posebno otrokom, "ki spijo v pogojih, ki si jih težko predstavljamo". V tej pokrajini je glede na julija objavljene podatke Urada ZN-ja za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha) notranje razseljenih 670.000 ljudi.

Okoli 33.000 ljudi se je pred vojno v tej pokrajini zateklo v Angolo. "Pogoji v pokrajini so trenutno takšni, da beguncev ne moremo spodbujati k vrnitvi domov," je dejal predstavnik UNHCR-ja, ki je obiskal tudi Kasai.

Spopadi tudi na jugovzhodu in jugu

Več tisoč ljudi je moralo domove zapustiti tudi zaradi spopadov v jugovzhodni provinci Tanganyika. Že 20 let spopadi potekajo tudi na jugu države.

Država sicer gosti tudi 500.000 beguncev iz Srednjeafriške republike, Ruande, Južnega Sudana in Burundija, je povedal Okoth-Obbo.

J. R.