V dveh nesrečah brazilskih trajektov več kot 40 mrtvih

Vzroka nesreč še nista znana

25. avgust 2017 ob 07:15

Brasilia - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V četrtkovi nesreči trajekta v brazilski zvezni državi Bahia je umrlo 22 ljudi. Gre že za drugo tovrstno nesrečo v enem tednu, potem ko je na severu v torek umrlo 21 ljudi, še 5 jih pogrešajo.

Na trajektu, ki je bil na jutranjem izletu med Ilha de Itaparica in prestolnico zvezne države Bahia Salvadorjem, je bilo 130 ljudi. 21 ljudi je na varno prepeljala mornarica, drugi so se rešili sami. "Drugi so se rešili sami, saj je bil kraj nesreče blizu obale, kjer voda ni bila tako globoka," je dejal mornariški kapitan Flavio Almeida.

Guverner Baihe je razglasil tridnevno žalovanje.

Že v torek se je podobna nesreča zgodila v zvezni državi Para na severu države, kjer je umrlo 21 ljudi, 5 jih je pogrešajo. Trajekt je potonil na reki Xingu, po navedbah brazilskega časopisa Folha de Sao Paolo naj bi trajekt presenetilo neurje, kar pa pristojne oblasti niso potrdile.

Vzroka za obe nesreči še nista znana.

K. T.