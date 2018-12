V Franciji se nadaljujejo protesti rumenih jopičev, a v manjšem obsegu

Težka pogajanja vlade

15. december 2018 ob 11:48,

zadnji poseg: 15. december 2018 ob 20:05

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Na protestu "rumenih jopičev" v Parizu se je zbralo nekaj tisoč ljudi, kar je sicer manj kot na podobnih shodih v preteklih štirih tednih. Protestniki so se zbrali tudi v drugih mestih po državi.

Poročanja o udeležbi shoda v Parizu se močno razlikujejo. Medtem ko Slovenska tiskovna agencija piše, da se je po podatkih lokalne policije zbralo okoli 10.000 ljudi, Reuters poroča o 4.000 protestnikih, BBC pa o nekaj več kot 2.000. V glavnem mestu so se protestniki zbrali ločenih skupinah v različnih soseskah, poroča Reuters.

Uslužbenec pariške policije je za Reuters dejal, da je bilo aretiranih namanja 168 ljudi. Lažje ranjenih je bilo pet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po državi se je po poročanju BBC-ja zbralo 66.000 ljudi, kar je pol manj kot prejšnjo soboto. Po državi je vpoklicanih okoli 69.000 policistov.

Protestniki v rumenih jopičih so se zjutraj, peti konec tedna zapored, začeli zbirati na različnih točkah francoskega glavnega mesta – kljub obljubam francoskih oblasti in nedavnemu napadu v Strasbourgu.

Na Elizejskih poljanah so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA nastale napetosti med protestniki in policijo, ki je uporabila tudi solzivec. O manjših spopadih poročajo tudi s trga Place de'l Opera, kjer je policija uporabila zvočne granate.

"Nazadnje smo bili tukaj zaradi davkov. Zdaj gre za institucije: želimo več neposredne demokracije," je za francosko tiskovno agencijo AFP danes zjutraj povedal Jeremy, eden izmed protestnikov. Kljub mrazu je 28-letnik prišel na Elizejske poljane kmalu po 8. uri.

Tako kot prejšnji teden so med protestniki in policijo v Bordeauxu na jugozahodu Francije, kjer se je po poročanju STA-ja zbralo okoli 4.500 ljudi, izbruhnili neredi. Protestniki so v policiste metali steklenice in petarde, ti pa so odgovorili s solzivcem in vodnimi topovi.

O napetostih poročajo tudi iz Nantesa na zahodu države, kjer je bil na protestih ranjen policist. Policisti so tudi tam proti protestnikom - skupaj se jih je po podatkih policije zbralo okoli 1.200 - uporabili solzivec.

Po poročanju BBC-ja je v protestih rumenih jopičev do zdaj umrlo sedem ljudi.

Sprva proti višjim cenam goriva

Protestniki so sprva nasprotovali povišanim cenam goriva, nato pa so se protesti sprevrgli v splošno nasprotovanje politiki francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ta je v ponedeljek napovedal več ukrepov za pomiritev protestov, med drugim zvišanje minimalne plače za 100 evrov mesečno. Poleg tega nadure ne bodo več obdavčene.

K odpovedi protestov, napovedanih za ta konec tedna, so francoske oblasti pozvale tudi zaradi torkovega streljanja v Strasbourgu, v katerem je napadalec ubil štiri ljudi.

Pred enim tednom aretirali 2.000 protestnikov

Proteste, ki so zadnje tri sobote potekali v več francoskih mestih, so zaznamovali nasilni incidenti. Prejšnjo soboto se je na francoske ulice odpravilo več kot 130.000 ljudi, med katerimi jih je francoska policija aretirala skoraj 2.000. Več kot 320 ljudi je bilo ranjenih, protestniki so povzročili veliko gmotno škodo.

V nasprotju s protesti pred enim tednom bodo muzeji in turistične znamenitosti, kot sta muzej Louvre in Eifflov stolp, ostali odprti za javnost.

Težka pogajanja z gibanjem brez vodstva

Protestniki v rumenih jopičih so francoskim oblastem postavili vrsto zahtev, nimajo pa skupnega programa ali prepoznavnih vodij, zato so pogajanja z njimi težka. Večina francoske javnosti jih je doslej podpirala, javnomnenjski raziskavi, objavljeni v torek, torej dan po Macronovih obljubah, pa sta pokazali razdvojenost. Polovica vprašanih je nadaljevanje protestov podprla, druga polovica jim nasprotuje, navaja AFP. "Pričakujemo nekoliko manj ljudi na ulici, a tiste, ki so, nekoliko odločnejše," je v petek zvečer povedal državni sekretar na francoskem notranjem ministrstvu Laurent Nuñez.

K. Št., B. V.