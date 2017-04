Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Liang je shujšal za kar 30 kilogramov. Foto: EPA Večjih poškodb nima, razen hudih pikov žuželk. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Himalaji po 47 dneh našli pogrešanega alpinista

Njegovo dekle ni preživelo

27. april 2017 ob 13:28

Kathmandu - MMC RTV SLO

V Himalaji so rešili 21-letnega tajvanskega alpinista, 47 dni potem, ko sta bila z dekletom prijavljena kot pogrešana.

Reševalna ekipa je Liang Sheng Yueha našla živega v kanjonu blizu vasi Tipling v nepalskem okrožju Dhading na 2.600 metrih višine. Truplo njegove spremljevalke, 19-letne Liu Chen Chun, so našli nedaleč stran.

Par so najprej opazili domačini, nato pa so ponju nemudoma poslali helikopter.

Lianga trenutno zdravijo v bolnišnici v Kathmandu in je izven smrtne nevarnosti. Dr. Sanjaya Karki, ki Lianga zdravi, je za BBC dejal, da lahko fant počasi govori in da mu je povedal, da je njegovo dekle umrlo pred tremi dnevi. "Razen kroničnih pikov žuželk večjih poškodb nima," je še povedal dr. Karki.

Pohodnik naj bi v sedmih tednih, odkar je pogrešan, izgubil kar 30 kilogramov. Ko so ga našli, je bilo njegovo lasišče polno uši, eno stopalo pa prekrito z ličinkami. Zdravniki menijo, da je preživel v glavnem zgolj z vodo in soljo.

Reševanje otežilo sneženje

Liang in Liu, bruca s tajvanske univerze Dong Hwa, sta v Nepal pripotovala februarja iz Indije. Zadnjič so ju videli na severu Dhadinga 9. marca, od koder sta se kljub močnemu sneženju odpravila na pohod.

Spletna stran Missingtrekker.com navaja, da je imel par že pred samim vzponom kar nekaj nevšečnosti - od tega, da so jima izgubili prtljago, do tega, da sta se prepirala glede "trivialnih stvari". Liu pa je na Facebooku celo zapisala, da si želi, da ne bi nikdar pristala tu.

Svojci para so postali zaskrbljeni, ko 10. marca nista poklicala domov, kot je bilo dogovorjeno, pet dni kasneje pa so zaprosili oblasti za pomoč pri iskanju. Nepalska policija je za iskanje študentov, ki sta se nameravala v Langtangu srečati s prijatelji s Tajvana, najela tri vodiče in helikopter, a je iskanje oteževalo močno sneženje.

Madhav Basnet, ki je pri iskalni akciji sodeloval, je za BBC povedal, da je videti, da sta pohodnikoma spodrsnilo s spolzke poti, ko sta se iz Dhadinga vzpenjala proti vasi Ghatlang. "Videti je, da sta padla in se ujela v jami podobno formacijo, iz katere nista mogla splezati," je povedal.

