V iztirjenju vlaka v bližini Seattla več mrtvih

Vzrok nesreče še ni znan

18. december 2017 ob 20:29

Seattle - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V bližini Seattla se je v ponedeljek zjutraj z nadvoza nad avtocesto iztiril vlak, pri čemer je nekaj vagonov zaprlo promet na avtocesti. Več potnikov v vlaku je v nesreči umrlo, več kot 70 je bilo ranjenih.

Tiskovni predstavnik urada lokalnega šerifa Ed Troyer ni povedal, koliko ljudi je umrlo. Iz železnice Amtrak so sporočili, da je bilo na vlaku v času nesreče okoli 78 potnikov in pet članov posadke.

S proge pri mestu DuPont se je iztirilo najmanj sedem vagonov, tamkajšnji mediji pa navajajo izjave potnikov, ki pravijo, da zasilni izhodi niso delovali in so morali razbijati okna, da so se rešili iz razbitin.

Vzrok nesreče še ni znan. Nekateri ugibajo, da se je morda zgodila zaradi prevelike hitrosti vlaka na novi progi, čeprav bi morala biti ta prilagojena za hitrosti do 127 kilometrov na uro. Vlak je bil iz Seattla namenjen v Portland.

Trump: Čim prej je treba popraviti infrastrukturo

Predsednik ZDA Donald Trump je v odzivu na nesrečo tvitnil, da nesreča le potrjuje, da je treba čim prej uresničiti načrtovane vložke v infrastrukturo. "Na Bližnjem vzhodu smo zapravili sedem trilijonov dolarjev, medtem pa naše ceste, mostovi, predori, železniški tiri propadajo. Ne bo več dolgo tako," je sporočil Trump.

A. V.