Rusija: Najmanj 16 mrtvih v trčenju vlaka in avtobusa

Žrtev je morda 19

6. oktober 2017 ob 14:28

Pokrov - MMC RTV SLO, STA

V trčenju vlaka in avtobusa v osrednji Rusiji okoli 190 kilometrov vzhodno od Moskve je umrlo najmanj 16 ljudi.

Nesreča se je zgodila blizu mesta Pokrov v pokrajini Vladimir. Medtem ko ruske oblasti poročajo o 16 mrtvih, pa je uzbekistansko zunanje ministrstvo sporočilo, da je v nesreči umrlo 19 uzbekistanskih državljanov.

Med žrtvami je po navedbah oblasti najmanj en otrok, pet poškodovanih so prepeljali v bolnišnico. Vse žrtve so bili potniki na avtobusu iz Kazahstana, poročajo tuje tiskovne agencije.

Oblasti pravijo, da je do nesreče prišlo, ker je avtobus obtičal na nivojskem železniškem prehodu. Nekateri potniki so izstopili iz avtobusa in ga poskušali potisniti s tirov, vendar jim ni uspelo, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Vlak, vpleten v nesrečo, je bil na poti iz Sankt Peterburga v Nižni Novgorod.

B. V.