Na jugu Francije trčila vlak in šolski avtobus. Umrli najmanj štirje ljudje.

Več ranjenih otrok

14. december 2017 ob 19:19

Perpignan - MMC RTV SLO, STA

V bližini Perpignana na jugu Francije sta trčila vlak in šolski avtobus, pri čemer so po zadnjih informacijah umrli najmanj štirje ljudje, od tega najmanj dva otroka.

Na avtobusu, na katerem naj bi bili otroci, stari od 11 do 15 let, je po poročanju BBC-ja ranjenih devet ljudi, od tega sedem kritično. Na prizorišču so policija in reševalne službe, vzpostavljena je bila posebna krizna enota za usklajevanje. Ranjence prevažajo v bolnišnico v Perpignanu.

Trčenje se je zgodilo na odseku železniške proge med Perpignanom in krajem Villefranche-de-Conflent. Po navedbah očividke z vlaka je bilo trčenje silovito, videti naj bi bilo celo, da se bo vlak iztiril.

B. V.