V Kanadi obsojen poligamist, ki ima 25 žen in 146 otrok

Do kod seže verska svoboda?

25. julij 2017 ob 09:41

Victoria - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Vrhovno sodišče Britanske Kolumbije v Kanadi je dva kanadska verska voditelja obsodilo poligamije. Eden izmed njiju, Winson Blackmore, ima kar 25 žen in 146 otrok, njegov nekdanji svak James Oler pa je poročen s petimi ženskami hkrati.

Sojenje je predstavljalo mejnik v pravosodju Kanade, kjer je zakon o prepovedi poligamije nastal pred 127 leti, obenem pa je bil sodni proces tudi preizkus meja verske svobode v državi. Obema grozi do pet let zapora.

Primer trajal dve desetletji

Z obtožnico proti njima so se v zadnjih dveh desetletjih ukvarjali trije posebni tožilci, a so se uklonili bojaznim, da bi lahko zakon, ki prepoveduje poligamijo, kršil kanadsko ustavno pravico do verske svobode. Te bojazni je nato leta 2011 zavrnilo vrhovno sodišče kanadske province Britanska Kolumbija, ko je razsodilo, da škoda, ki jo povzroča poligamija, upravičuje omejitve verskih svoboščin. S tem je sodišče odprlo pot za vložitev obtožnice proti obema poligamistoma pred tremi leti.

A primer se z obsodbo verjetno ne bo končal, piše BBC, saj je odvetnik Blackmora napovedal pritožbo. Primer bo po napovedih končal na kanadskem vrhovnem sodišču.

Blackmore in Oler sta vodilna predstavnika Fundamentalistične cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni (FLDS), poligamistične verske ločine, ki se je ločila od Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni oziroma mormonske cerkve. FLDS je nastal pred skoraj 60 leti v odročni, gorati regiji v Britanski Kolumbiji v bližini meje z ZDA, kjer sekta goji, predeluje in lovi lastno hrano ter vodi menjalno ekonomijo.

Sekta ima v Kanadi okoli 1.500 članov, v ZDA pa še okoli 10.000. Tako Blackmore kot Oler sta nekdanja člana mormonske cerkve.

