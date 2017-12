V Kijevu aretirali nekdanjega gruzijskega predsednika Sakašvilija aretirali

V sporu s predsednikom Porošenkom

5. december 2017 ob 10:23

Kijev - MMC RTV SLO

V Kijevu so aretitrali nekdanjega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija. Ko je policija vstopila v njegovo stanovanje v središču mesta, se jim je Sakašvili upiral in celo grozil, da bo skočil skozi okno.

Ukrajinske oblasti so zjutraj vdrle v njegovo stanovanje in ga preiskale, Sakašvili pa je zbežal na streho stavbe in grozil s samomorom. Na kraj dogodka so prišli tudi reševalci, pod stavbo pa se je zbrala množica ljudi, ki jim je Sakašvili dejal: "Želijo me ugrabiti, ker sem dvignil svoj glas za zaščito ukrajinskega ljudstva. Želeli so me odpeljati na skrivaj, a jim ni uspelo."

Varnostne sile so nato Sakašvilija uspele odstraniti s strehe in ga odpeljale s policijskih vozilom. Proti temu je protestiralo več Sakašvilijevih podpornikov.

Gre za zadnji zaplet v sporu med oblastmi v Kijevu in Sakašvilijem, ki zadnja tri leta živi v Ukrajini, a so mu pred nekaj meseci odvzeli ukrajinsko državljanstvo. Proti kontroverznemu politiku, ki je vodil Gruzijo med letoma 2004 in 2013, so v lastni državi vložili kazensko obtožnico zaradi obtožb o korupciji, njega pa izgnali.

Zatekel se je v Ukrajino, kjer je dobil ukrajinsko državljanstvo in se hkrati odrekel gruzijskemu. Bil je eden najglasnejših glasov ukrajinske opozicije med protesti na trgu Maidan in nato tudi tesen zaveznik ukrajinskega predsednika Petra Porošenka, ko je množica protestnikov odnesla Viktorja Janukoviča. Maja leta 2015 je Porošenko Sakašvilija na vsesplošno presenečenje celo imenoval za guvernerja Odese. Sakašvili je obljubil mnogo reform, a velikih obljub ni uresničil. Lani poleti je z mesta guvernerja odstopil z utemeljitvijo, da so ga ovirali v boju proti korupciji.

Politika sta se nato razšla in postala nasprotnika. Porošenko je nato letos Sakašviliju odvzel ukrajinsko državljanstvo, ker naj bi priskrbel napačne informacije, ko je posredoval prošnjo za državljanstvo. V nedeljo je Sakašvili svoje podpornike pozval, naj se utaborijo na glavnem trgu v Kijevu, če parlement v enem tednu ne bo sprejel zakona o možnosti ustavne obtožbe predsednika. Njegov poziv je privabil 2.500 ljudi. Nekaj ur kasneje je okoli 150 ljudi z zakritimi obrazi blokiralo vstop v edino ukrajinsko televizijo, ki je poročala o Sakašvilijem shodu, piše AP. Zahtevali so, da televiziaj spremeni svojo uredniško politiko in da se njen lastnik, sicer tudi poslanec Jevgenij Murajev, opraviči.

A. P. J.