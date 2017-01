V Kuvajtu obesili tudi člana kraljeve družine

Med usmrčenimi tri ženske

25. januar 2017 ob 16:42

Kuvajt - MMC RTV SLO/STA

V Kuvajtu so obesili sedem ljudi, med njimi tudi člana kraljeve družine, ki je v prepiru leta 2010 ubil drugega člana kraljeve družine.

Šejk Faisal Abdulah Al Sabah je tako prvi član kraljeve družine, ki ga je doletela smrtna kazen. Poleg Al Sabaha so usmrtili še eno Kuvajtčanko, dva Egipčana ter po enega obsojenca iz Bangladeša, Etiopije in Filipinov.

Kuvajtčanka podtaknila požar na poročni zabavi svojega moža

Med obešenimi je tudi Kuvajtčanka Nusra Al Enezi, ki je leta 2009 iz maščevanja podtaknila požar v šotoru, kjer je potekala poročna zabava ob poroki njenega moža in njegove druge žene. V požaru je umrlo 57 ljudi, med njimi veliko otrok in žensk.

Usmrčeni hišni pomočnici s Filipinov in iz Etiopije

Filipinka in Etiopijka sta bili hišni pomočnici, v ločenih primerih sta ubili člane družine, pri katerih sta delali. Tudi Egipčana sta bila obsojena zaradi umora, moški iz Bangladeša pa zaradi ugrabitve in posilstva.

