V Maleziji pogrešajo ladjo z večinoma kitajskimi turisti

Kitajska prosi Malezijo, naj naredi vse za rešitev turistov

29. januar 2017 ob 10:35

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO/STA

V morju pred otokom Borneo pogrešajo ladjo, na katerih je 31 ljudi, od tega 28 kitajskih turistov, so sporočile malezijske oblasti, ki so sprožile iskalno in reševalno akcijo.

Lastnik ladje je oblasti v soboto zvečer obvestil, da pogreša ladjo. Ladja je izplula v soboto zjutraj, vremenske razmere pa so bile v tistem času slabe.

Ladja s kitajskimi turisti je bila na poti na otok Pulau Mengalum, ki je znan po svojih neokrnjenih plažah in mestih za potapljanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajsko zunanje ministrstvo je prek svojega konzulata zaprosilo malezijske oblasti, naj naredijo vse za rešitev turistov. Kot je zatrdil minister za turizem zvezne države Sabah, Masidi Mandžun, se reševalne ekipe trudijo po najboljših močeh, vendar iskalno akcijo otežuje slabo vreme.

B. V.