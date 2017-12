V Mehiki leto 2017 najnasilnejše: umorjenih najmanj 23.000 ljudi

V državi poteka vojna zaradi nadzora nad trgovino z mamili

28. december 2017 ob 12:54

Ciudad de México - MMC RTV SLO

V Mehiki je bilo iztekajoče se leto najnasilnejše do zdaj. Umorjenih je bilo namreč najmanj 23.000 ljudi. To pomeni, da je bil v povprečju en človek umorjen vsakih 20 minut.

Gre za najvišjo številko, odkar so v Mehiki začeli zbirati tovrstne podatke, razlogi pa naj bi bili korupcija, šibko pravosodje in narkokarteli.

Al Džazira navaja mehiškega strokovnjaka na področju varnosti in kriminala v državi, Maria Gonzáleza Romána, ki je dejal, da ga porast v smrtnih primerih "ne preseneča". Rekordno število umorov pripisuje vojni v Mehiki, povezani z mamili, ki jo označuje za "nesmiselno". Kot je dejal, je to "posledica propadlih politikih".

Drug strokovnjak za varnost, Raúl Benítez Manaut, pa je dejal, da je pri večjem številu umorov vlogo odigrala tudi izročitev Joaquína Guzmána, mehiškega vodje narkokartela, znanega tudi kot El Chapo, ZDA januarja letos. Pojavljajo se namreč nove kriminalne organizacije, je dejal Manaut, druge pa izginjajo. V delih države, kjer je vladal precejšen mir, se zdaj bije "veliki boj" za nadzor, je še dodal.

Tudi v zveznih državah, ki so bile v preteklosti razmeroma mirne, letos zaznavajo drastično povečanje števila umorov. Tako se je število umorov v državi Baja California podvojilo.

Družine žrtev zahtevajo ukrepanje

Družine žrtev nasilja medtem pozivajo mehiško vlado, naj na tem področju naredi več. Leta 2014 je izginilo 43 študentov, ki so bili na poti na protest v mesto Iguala. Do zdaj so identificirali le ostanke dveh izmed njih.

Mehiške oblasti pravijo, da so študente skorumpirani policisti predali narkokartelu, ki jih je ubil in zažgal njihova trupla, njihovo sorodniki in aktivisti za človekove pravice pa dvomijo o oblastni različici dogodkov.

