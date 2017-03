V napadu Islamske države na vojaško bolnišnico v Kabulu več kot 30 mrtvih

Spopad s skrajneži trajal več ur

8. marec 2017 ob 13:52

Kabul - MMC RTV SLO

V Kabulu so skrajneži samooklicane Islamske države, ki so bili zamaskirani v zdravnike, napadli največjo vojaško bolnišnico. Po zadnjih podatkih je bilo ubitih več kot 30 ljudi, več deset je ranjenih.

Zjutraj so v bolnišnico vdrli trije džihadisti, ki so na sebi imeli zdravniške halje, eden pa se je pred tem razstrelil pri vhodu v bolnišnico Sardar Daud Kan v centru glavnega mesta Afganistana v bližini diplomatske četrti. Po prvi eksploziji, kot piše STA, je zavladal kaos, skrajneži pa so začeli streljati naokoli.

Kot je povedal član bolnišničnega osebja, ki je uspel pobegniti iz poslopja, so napadalci imeli v rokah kalašnikovke in so streljali na vse, tudi bolnike in zdravnike. Civilisti, ki so bili ujeti v bolnišnici, so na pomoč klicali tudi z objavami na družbenih omrežjih.

Spopad s skrajneži trajal več ur

Prišlo je do več eksplozij, več ur pa je trajal spopad med varnostnimi silami in napadalci, ki so se zabarikadirali v drugem in tretjem nadstropju. Kot piše Al Džazira, so bili napadalci oboroženi z avtomatskim orožjem in ročnimi granatami. Sprva so poročali, da so bili ubiti najmanj trije ljudje, ko pa so po več kot šestih urah po napadu zavarovali bolnišnico, pa so sporočili, da je žrtev več kot 30, več deset pa je ranjenih. Varnostne sile so ubile vse napadalce.

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je v odzivu, ko je obsodil napad, dejal, da so skrajneži "poteptali vse človeške vrednote": "V vseh religijah je bolnišnica nedotakljiva. S tem napadom so napadli ves Afganistan."

Pogosti napadi IS-ja in talibanov

Afganistanske oblasti so sprva domnevale, da so napadli talibani, ki so vpletenost zanikali, nekaj ur kasneje pa je odgovornost prevzel IS. Skrajna skupina je v Afganistanu dejavna od leta 2015. Od tedaj je IS izvedel številne napade. Prevzel je odgovornost za samomorilski napad prejšnji mesec, ko je bilo v Kabulu pred vrhovnim sodiščem ubitih 22 ljudi. V Afganistanu so pogosti tudi napadi talibanov, ki so pred enim tednom, ko so začeli spomladansko ofenzivo, v usklajenih samomorilskih napadih ubili 16 ljudi.

T. J.