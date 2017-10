V Nigru v zasedi ubiti nigrski in ameriški vojaki

Ni znano, kdo je napadalec

5. oktober 2017 ob 08:43

Niamey - MMC RTV SLO

Po poročilih je bilo v Nigru blizu meje z Malijem v zasedi ubitih pet nigrskih in trije ameriški vojaki, še dva pa sta bila ranjena.

Poveljstvo ameriške vojske v Afriki je sporočilo, da je bila patrulja napadena in da še vedno zbirajo podatke. Ameriška vojska v Nigru uri nigrske vojake za boj proti džihadistom v regiji, vključno s severnoafriško vejo Al Kaide.

New York Times, ki se sklicuje na vir v vojski, poroča, da so bili ubiti ameriški vojaki pripadniki posebnih enot Zelene baretke. Do napada je prišlo slabih 200 kilometrov severno od Niameya, glavnega mesta Nigra. Reuters navaja predstavnika nigrskih oblasti v regiji Tillaberi, ki je dejal, da je med mrtvimi pet nigrskih vojakov.

Prve ameriške žrtve

Ameriški časnik še poroča, da gre za prve ameriške smrtne žrtve, odkar so v Niger prispeli ameriški vojaki. Dva ranjena ameriška vojaka bosta prepeljana v Nemčijo na zdravljenje, poročanje CNN-a navaja BBC.

Oblasti še ne vedo, kdo je streljal na vojake. V pokrajini so dejavni pripadniki Al Kaide v islamskem Magrebu, podružnice Al Kaide, ki so izvedli več čezmejnih napadov.

Iz Bele hiše sporočajo, da je ameriški predsednik Donald Trump seznanjen z dogodki.

B. V.