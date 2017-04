Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kot so dejale priče, naj bi družina, ki je živela v hiši, kjer je prišlo do streljanja, prihajal iz Somalije. Foto: Reuters Sorodne novice London: V bližini parlamenta prijeli z noži oboroženega moškega Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V obsežni protiteroristični akciji britanske policije ustreljena ženska

Šest oseb aretiranih

28. april 2017 ob 13:18

London - MMC RTV SLO

Britanska policija je proti domnevnim skrajnežem izvedla obsežno protiteroristično akcijo severozahodno od Londona in v Kentu. Med racijo je bila ustreljena ženska, stara okoli 20 let.

Zdravstveno stanje osumljenke, ki je bila ustreljena v Willesdenu, je resno, a stabilno. V Willesdenu so bila aretirana 16-letni in 20-letni moški in 20-letna ženska. Kasneje so aretirali še 28-letna moškega in žensko, ko sta se vrnila domov. Obenem so v Kentu aretirali 43-letno žensko. Osumljeni so zaradi suma priprave in pobude terorističnih dejanj. Pridržani so na policijski postaji v britanski prestolnici, poroča BBC.

Predstavnik policije Neil Basu je novinarjem povedal, da so "prepričani, da so prijeli osumljence, ki predstavljajo grožnjo". Na vprašanje, če so preprečili načrtovanje terorističnega dejanja, je odgovoril z da. "Pripadniki policije ves čas izvajajo dejanja, za katera je potrebnega ogromno poguma. Od takih dejanj, ki so videni javnosti in se neposredno soočajo z nevarnostjo, kar ste videli pred kratkim, do ogromno nevidnih dejanj, ki javnosti niso poznani in ostanejo v ozadju," je dodal.

V četrtek so v neposredni bližini poslopja parlamenta v Londonu prijeli z noži oboroženega 27-letnega moškega, ki je osumljen posesti orožja in načrtovanja terorističnega napada, vendar pa, kot pravijo predstavniki policije, da protiteroristična operacija s to aretacijo ni bila povezana.

T. J.