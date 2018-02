Trump želi organizirati veliko vojaško parado v Washingtonu

Demokrati izpostavljajo stroške in simboličnost parade

Ameriški predsednik Donald Trump je obrambno ministrstvo pozval, naj organizira veliko vojaško parado v Washingtonu. Za to naj bi se navdušil ob gledanju lanske parade v Parizu.

Trump je k paradi pozval konec januarja. O načrtu je prvi poročal Washington Post, tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders pa je to potrdila. "Predsednik Trump neverjetno podpira veličastne ameriške vojake, ki vsak dan tvegajo življenje, da varujejo našo državo," je dejala. "Ministrstvo za obrambo je pozval, naj razmisli o proslavi, na kateri bi lahko vsi Američani pokazali svoje spoštovanje," je dodala.

BBC poroča, da ministrstvo zdaj razmišlja o podrobnostih dogodka, eden od uslužbencev Bele hiše pa je za Washington Post dejal, da so načrti še v čisto začetni fazi. Parada bo predvidoma 4. julija na dan neodvisnosti, čeprav je v igri več datumov, poroča STA.

Ameriški mediji so že povezali načrt s Trumpovim navdušenjem nad vojaško parado, ki se je je udeležil v Parizu julija lani. Parada je zaznamovala 100. obletnico vstopa ZDA v prvo svetovno vojno, vključevala pa je marš vojakov in prelet vojaških letal. Sodelovala so tudi vojaška vozila.

"To je bila ena izmed največjih parad, kar sem jih kdaj videl," je za pariški dogodek kasneje dejal Trump. "Morali jo bomo poskušati preseči," je dodal.

Demokrati proti

Demokratski politiki so medtem do načrta kritični. Poudarjajo stroške in dejstvo, da nosijo takšni dogodki tudi specifično simboličnost. "Kako absurdna poraba denarja," je na Twitterju zapisal poslanec Jim McGovern, ki je dodal: "Trump se obnaša bolj kot diktator kot pa predsednik. Američani si zaslužijo kaj boljšega." Poslanka Jackie Speier, ki je prav tako izrazila pomisleke zaradi visokih stroškov parade, pa je Trumpa primerjala z Napoleonom.

BBC poroča, da so tovrstne parade redke v ZDA in drugih zahodnih državah, in dodaja, da se bolj povezujejo z državami, kot je Severna Koreja. Parade sicer redno izvajajo tudi Rusija, Kitajska in Francija.

V ZDA so se takšni dogodki praviloma izvedli ob koncu večjih spopadov. Zadnja parada v Washingtonu je bila junija 1991, ko je takratni predsednik George Bush starejši proslavljal konec zalivske vojne.

