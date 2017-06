Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Napadalec je pet ljudi huje poškodoval. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V streljanju v newyorški bolnišnici ubita ena oseba

Več poškodovanih, napadalec si je sodil sam

30. junij 2017 ob 22:27,

zadnji poseg: 30. junij 2017 ob 23:59

New York - MMC RTV SLO/Reuters

V streljanju nekdanjega zaposlenega v newyorški bolnišnici Bronx-Lebanon je bila ubita zdravnica in poškodovanih še šest ljudi, med njimi pet huje. Strelec si je sodil sam.

45-letni Henry Bello, do leta 2015 zdravnik družinske medicine v tej ustanovi, je ljudi v bolnišnici napadel s puško približno ob 14.55 po krajevnem času (20.55 po srednjeevropskem času). Oblečen je bil v zdravniška oblačila.

Streljanje se je zgodilo v 16. in 17. nadstropju bolnišnice s tisoč posteljami dober kilometer in pol severno od bejzbolskega stadiona Yankee. Ob prihodu policije naj bi se napadalec zabarikadiral v stavbi, pozneje so ga našli mrtvega.

Newyorška policija je po Twitterju civiliste takoj obvestila, naj se izogibajo območju okoli bolnišnice. Župan Bill de Blasio je izključil možnost, da se je pripetil teroristični napad.

