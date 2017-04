Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila v bližini Dubrovnika. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V trčenju ladje in gumenjaka pri Dubrovniku dve žrtvi in pet pogrešanih

Iskalna akcija še poteka

26. april 2017 ob 08:35

Dubrovnik - MMC RTV SLO/STA

V Koločepskem kanalu v bližini od Dubrovnika sta v torek zvečer trčila ladja dubrovniške luške kapitanije in gumenjak. V trčenju sta umrla dva človeka, dva sta lažje poškodovana, pet ljudi še pogrešajo.

Ladja pristaniške kapitanije Danče je opravljala naloge nujne medicinske pomoči in je plula proti otoku Mljet, ko je v torek okoli 21.20 trčila v čoln, v katerem je bilo devet hrvaških gostinskih delavcev. Po poročanju nekaterih hrvaških medijev so bili na gumenjaku gradbeni inženirji in gostinci, ki so na otoku Lopud urejali novo restavracijo in so se vračali proti Dubrovniku.

Na kraju dogodka so iz morja rešili dva človeka, ki sta bila v trčenju lažje poškodovana, dva človeka sta umrla. Ostale intenzivno iščejo z več plovili. Glede na temperaturo morja še obstaja možnost, da najdejo preživele.

A. P. J.