V Venezueli potekajo sporne volitve v ustavodajno skupščino

Protestniki zažgali nekaj volilnih naprav

30. julij 2017 ob 15:42

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Venezueli kljub številnim protestom in stavkam potekajo sporne volitve v ustavodajno skupščino, ki bo lahko spreminjala ustavo. Opozicija volitve bojkotira, venezuelski predsednik Nicolas Maduro je prepričan o zmagi.

Čeprav so oblasti v četrtek prepovedale proteste in zagrozile z dolgimi zapornimi kaznimi, so protestniki dan pred volitvami na cestah v prestolnici Caracas iz lesenih palet in bodeče žice postavili nove barikade. Opozicija opozarja, da bo z novo ustavo Maduro okrepil svojo oblast in uvedel diktaturo ter protestnike poziva, naj kljub grožnjam pridejo na ulice.

Maduro je v televizijskem nagovoru v soboto napovedal veliko zmago na današnjih volitvah in jih označil za najpomembnejše doslej. Ob oddaji glasu v Caracasu dejal, da je prvi, ki je oddal svoj glas. "Boga prosim za blagoslov, da bodo ljudje lahko svobodno uresničili svojo demokratično pravico do volitev," je dejal Maduro v spremstvu soproge Cilie Flores, ki je sicer, tako kot tudi njegov sin, med kandidati na volitvah.

Protestniki so sicer onemogočili delovanje okoli 50 volilnim točkam po državi, na nekaterih so uničili volilni material, na drugih pa sploh niso dovolili (vz)postavitve. V zahodni zvezni državi Tachira je več sto ljudi zažgalo volilne naprave, nameščene v šolah. Vodja osrednje volilne komisije Tibisay Lucena je potrdil požigal volilnih naprav na nekaterih voliščih. Po državi je sicer nameščenih več kot 200.000 vojakov, da bi preprečili morebitne napade na volišča.

6.000 kandidatov za 545 mest

Volilna skupščina bo sestavljena iz 545 članov, izbranih iz vse države, njena naloga pa bo dopolniti ustavo. Za položaje se poteguje več kot 6.000 kandidatov, med katerimi pa ni predstavnikov opozicije. Maduro je sicer zagotovil, da bodo morali novo ustavo potrditi tudi državljani na referendumu, ni pa še pojasnil, kakšne spremembe ustave so predvidene.

Kritiki opozarjajo, da bodo pri izbiri dveh tretjin delegatov največ veljali glasovi v manjših občinah, kjer predsednik tradicionalno uživa večjo podporo. Problematična je tudi razporeditev glasov - v podeželski zvezni državi Falcon bodo na primer izvolili 26 predstavnikov, medtem ko jih bodo v dvakrat bolj poseljenem Caracasu izvolili le sedem. Preostalo tretjino mest bodo zavzeli predstavniki posebnih skupin, kot so študentje, ribiči in kmetovalci.

Javni delavci morajo voliti

Vlada se boji nizke volilne udeležbe, zato so 2,8 milijona javnim delavcem zaukazali obvezno glasovanje. Sodeč po javnomnenjski raziskavi ustavodajni skupščini, ki bo ustavo spreminjala brez udeležbe parlamenta, nasprotuje okoli 70 odstotkov od skupno 30 milijonov Venezuelcev.

Izvoljena ustavodajna skupščina se bo prvič sestala 72 ur po volitvah. Oblasti so že namignile, da bodo najprej razrešili vrhovno tožilko Luiso Ortega, ki je javno kritizirala volitve.

Nekateri lahko glasujejo dvakrat

Politični strokovnjak Eugenio Martinez je opomnil, da lahko okoli 20 milijonov volilnih upravičencev svoj glas odda dvakrat, zato je veljavnost volitev vprašljiva, prav tako pa ne bo prisotnih mednarodnih opazovalcev.

Mednarodno nasprotovanje volitvam

Zaradi nemirov v Venezueli in današnjih volitev v ustavodajno skupščino so zaskrbljeni tudi drugje po svetu. ZDA, EU ter več latinskoameriških držav - med njimi Argentina, Brazilija, Kolumbija in Mehika - so izrazile nasprotovanje volitvam, ker predstavljajo grožnjo demokraciji. ZDA so že uvedle sankcije proti 13 zdajšnjim in nekdanjim višjim predstavnikom Venezuele ter odpoklicale svoje diplomate. Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos pa je dejal, da rezultatov volitev ne bodo priznali.

Venezuelska ustava je bila nazadnje spremenjena leta 1999 na pobudo takratnega voditelja Huga Chaveza, vendar je ta takrat odobritev ljudstva najprej pridobil na referendumu.

J. R.