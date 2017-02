V Zagrebu napad s solzivcem na LGBT-zabavo

Številne obsodbe napada in obsodbe hrvaške vlade

12. februar 2017 ob 16:33

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Na zabavi LGBTIQ v zagrebškem nočnem klubu Super Super je neznani storilec okoli 3.30 sprožil solzivec, pri čemer sta bila dva udeleženca lažje poškodovana. V združenju Zagreb Pride napad obsojajo in poudarjajo, da gre za napad iz sovraštva na udeležence zabave.

V združenju od policije zahtevajo hitro in učinkovito preiskavo. Pozvali so jo tudi, naj poišče odgovorne za ta "gnusen fizični napad na državljane in državljanke" in jih privede pred roko pravice. Kot so še zapisali, mora policija "sprejeti vse ukrepe, s katerimi bo zagotovila mir, varnost in človekove pravice pripadnikov skupnosti LGBTIQ v Zagrebu in na Hrvaškem".

Hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ministra za notranje zadeve Vlaha Orepića in celotno vlado so pozvali, naj "jasno in glasno" obsodijo to nasilno dejanje in zločin iz sovraštva proti človekovim pravicam oseb skupnosti LGBTIQ, hrvaških državljank in državljanov. S tem bodo namreč pokazali, da sovraštvo in nasilje nista vrednoti hrvaške družbe, so še zapisali v združenju.

Ob tem so poudarili, da bodo vztrajali v boju za njihove človekove pravice in da jih ne bo nihče utišal s solzivcem.

Vlada: Nasilju in sovraštvu se bomo zoperstavili

Napad je obsodil predsednik opozicijske SDP Davor Bernardić: "To ni samo napad na LGBT populacijo, ampak je napad na mladost, na veselje, na uživanje življenja in na različnost. Od policije zahtevamo takojšnjo preiskavo in sankcioniranje storilcev, še posebej, če preiskava pokaže, da je šlo za zločin iz sovraštva. Včeraj je bila napadena LGBT-manjšina. Danes bo morda kaka narodnostna ali verska. Jutri si morda na vrstu ti."

V poznih popoldanskih urah se je na napad končno odzvala tudi desna vlada pod vodstvom Plenkovića iz HDZ-ja, na katero letijo obtožbe, da s svojo politiko tovrstne napade na manjšine še podžiga. Hrvaška vlada je v odziv na napad v sporočilu za javnost zapisala, da preiskava poteka in da se bo vlada odločno zoperstavila kakršnikoli obliki nasilja, sovražnega govora ter verske in spolne diskriminacije.

K. S.