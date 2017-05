Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! ZDA so elektronske naprave v ročni prtljagi na poletih z Bližnjega vzhoda in iz severne Afrike prepovedale 21. marca, zdaj pa naj bi prepoved razširile še na druga območja. Foto: Reuters Prepovedi predlaga ministrstvo za domovinsko varnost. Foto: Reuters Sorodne novice ZDA prepovedale elektronske naprave na poletih z Bližnjega vzhoda Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V ZDA brez prenosnikov v ročni prtljagi morda kmalu tudi iz Evrope

Razlog naj bi bila varnost

11. maj 2017 ob 10:01

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je potrdilo, da razmišljajo o razširitvi prepovedi elektronskih naprav v ročni prtljagi tudi na polete iz Evrope in drugih delov sveta. Takšna prepoved že velja na poletih z Bližnjega vzhoda in iz severne Afrike.

Tiskovni predstavnik ministrstva je sporočil, da odločitev o tem sicer še ni bila sprejeta, informacije, da bodo ZDA prepoved na poletih iz Evrope napovedale že danes, pa je označil za netočne.

"Ministrstvo še naprej ocenjuje grožnje in bo, ko bo treba, uvedlo spremembe, da bi zagotovilo varnost letalskih potnikov," je poudaril. O uvedbi sprememb bo javnost obveščena, je dodal.

Od marca prepoved za Bližnji vzhod in Severno Afriko

ZDA so elektronske naprave v ročni prtljagi na poletih z Bližnjega vzhoda in severne Afrike prepovedale 21. marca, prepoved pa zadeva devet letalskih družb iz osmih držav, in sicer Turčije, Maroka, Jordanije, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Katarja, Savdske Arabije in Kuvajta.

Odločitvi ZDA je sledila Velika Britanija, ki je prepoved uvedla za vse polete iz šestih držav, Egipta, Turčije, Jordanije, Savdske Arabije, Tunizije in Libanona.

Prenosniki, tablični računalniki, fotoaparati ...

Prepoved se nanaša na prenosnike, tablične računalnike, elektronske bralnike in fotoaparate. Elektronski medicinski pripomočki, ki jih bolniku predpiše zdravnik, so sicer dovoljeni, a morajo potniki z njimi skozi dodaten pregled.

Ameriške oblasti so kot razlog za prepoved navedle vrsto napadov na letalih in letališčih v preteklih dveh letih. Med drugim so omenili strmoglavljenje ruskega letala nad Egiptom oktobra 2015, ko je umrlo 244 ljudi, in neuspeli poskus lanskega napada na somalijskem letalu, pri katerem je bil uporabljen prenosnik.

B. V.