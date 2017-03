ZDA prepovedale elektronske naprave na poletih z Bližnjega vzhoda

Letalske družbe in vlade držav o prepovedi že obveščene

21. marec 2017 ob 10:29,

zadnji poseg: 21. marec 2017 ob 18:21

Washington - MMC RTV SLO/STA

Washington je uvedel prepoved elektronskih naprav – z izjemo telefonov in zdravstvenih aparatov – na krovih poletov v ZDA z desetih mednarodnih letališč v državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike.

Prepovedali so vnos elektronskih naprav, kot so prenosni računalniki, iPadi, DVD-predvajalniki, kamere, tablice, igralne konzole in druge naprave na krov letala. Naprave so lahko shranjene v prostoru za prtljago. Prepoved za nedoločen čas velja za polete iz Kaira, Amana, Kuvajta, Carigrada, Casablance, Dohe, Rijada, Džede, Dubaja in Abu Dabija. Nova pravila veljajo za približno 50 poletov na dan

Razlog za to naj bi bila grožnja napadov na potniška letala z bombami, skritimi v elektronskih napravah. Visoki predstavniki ameriške administracije so sporočili, da ima devet letalskih družb iz osmih držav na voljo 96 ur, da prepove vnos elektronskih naprav, večjih od mobilnega telefona, v kabine letal.

"Za zagotovitev varnosti potnikov"

Ameriške letalske družbe ne letijo na omenjena letališča, tako da jih prepoved ne zadeva, jo bodo pa morale upoštevati Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates in Etihad Airways.

"Omejitve so uvedene zaradi ocenjenih obveščevalnih podatkov, zato menimo, da je prav, da naredimo to, in da je to pravo mesto, da zagotovimo varnost potnikov," je dejal predstavnik ameriške administracije. Washington ni želel govoriti o "obveščevalnih informacijah", zaradi katerih je uprava za prometno varnost izdala prepoved. Po navedbah enega od neimenovanih predstavnikov naj bi skrb povzročala "vrsta uspešnih dogodkov in napadov na potniške linije in letališča v zadnjih letih".

Letalske družbe in vlade že obveščene

Za katere napade naj bi šlo, ni povedal, je pa omenil incident februarja lani, v katerem je domnevni somalijski islamist z majhno eksplozivno napravo naredil luknjo na letalu družbe Daallo Airlines. Pri tem je bil ubit samo napadalec, letalo pa je varno pristalo. CNN, ki se sklicuje na uradne vire, je poročal, da je prepoved povezana z grožnjo, ki naj bi jo predstavljala Al Kaida na Arabskem polotoku.

Omenjene letalske družbe in vlade držav, ki jih zadeva prepoved, so bile o novih pravilih že obveščene. Nekatere od njih so potnike že začele obveščati o omejitvah. Za izvajanje prepovedi bodo odgovorne letalske družbe, če je ne bodo upoštevale, pa bi lahko izgubile pravico do poletov v ZDA.

Arslan: Številni v ZDA potujejo poslovno

Turški minister za promet Ahmet Arslan je bil kritičen do odločitve ZDA, ki je po njegovih besedah napačna. Kot je dejal, potnikov ne bi smeli ločevati od njihovih naprav na čezoceanskih letih, ki lahko trajajo 12 ur. Nekateri namreč polet izkoristijo za delo: "Menim, da to ni prava odločitev niti za ZDA. Nihče namreč tja ne potuje za zabavo. In nihče od tam ne prihaja za zabavo. Številni v ZDA potujejo poslovno." Odločitev po njegovih besedah ni dobra niti v luči gospodarskega sodelovanja in razvoja odnosov med državama.

Podoben ukrep kot v ZDA naj bi uvedli tudi v Veliki Britaniji. Po poročanju BBC-ja, naj bi britanske oblasti odločitev sporočile kmalu. Britanske omejitve bi se lahko razlikovale od ameriških, gre pa očitno za usklajen ukrep z ZDA.

J. R., T. J.