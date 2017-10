Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 4 glasov Ocenite to novico! V vrtcu je bilo med požigom okoli 80 otrok (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

Varnostnik v brazilskem vrtcu zažgal šest otrok in vzgojitelja

Imel naj bi duševne težave

6. oktober 2017 ob 10:10

Brasilia - MMC RTV SLO, STA

Varnostnik v nekem vrtcu v Braziliji je z alkoholom polil šest otrok, starih štiri leta, in njihovega vzgojitelja, nato pa zanetil ogenj, v katerem so zgoreli in umrli. Več deset ljudi je bilo tudi ranjenih.

V bolnišnico so v četrtek sprejeli okoli 50 ljudi, od tega jih je deset imelo resne poškodbe. Štirje otroci so umrli takoj, dva pa pozneje v bolnišnici. V ognju je umrl tudi napadalec.

Napadalec naj bi imel od leta 2014 resne duševne težave. V vrtcu je delal že vsaj osem let, a načeloma ni imel neposrednega stika z otroki. Svoji družini naj bi pred dnevi dejal, da jim bo v tem tednu, ko je obletnica smrti njegovega očeta, dal darilo in bo umrl.

Tragedija se je zgodila v skromni četrti mesta Janauba z okoli 70.000 prebivalci, ki leži okoli 600 kilometrov severno od mesta Belo Horizonte. Otroški vrtec, v katerem je bilo v času napada kakih 80 otrok, je nosil ime Nedolžni ljudje.

Župan Janaube Carlos Isaildon Mendes je razglasil sedemdnevno žalovanje. Obenem je opozoril, da bi bila lahko četrtkova tragedija še veliko hujša, saj so bile v sosednjem prostoru jasli, ki bi jih bilo izredno težko hitro evakuirati, medtem ko je veliko starejših otrok lahko zbežalo in si s tem rešilo življenje.

A. P. J.