Venezuela: 68 mrtvih v požaru na policijski postaji

Oblasti pravijo, da je bil požar podtaknjen med poskusom bega

29. marec 2018 ob 07:24

Valencia - MMC RTV SLO, Reuters

V požaru in nemirih v zaporu na policijski postaji v venezuelskem mestu Valencia je po zadnjih podatkih umrlo 68 ljudi. Požar naj bi po navedbah oblasti izbruhnil, ko so zaporniki med poskusom bega zažgali vzmetnice.

Po novici, da je izbruhnil požar, so je na policijsko postajo zgrnila množica sorodnikov jetnikov, ki jih je policija skušala razgnati s solzivcem.

Število žrtev, med njimi naj bi bili tudi ženske in otroci, ki so bili na obisku pri zaprtih sorodnikih, se utegne še povečati. "Forenzični strokovnjaki ugotavljajo število žrtev," je dejal uradnik Jesus Santander. V dogajanju po izbruhu požara je bil v nogo ustreljen en policist, ki je po navedbah Santanderja v stabilnem stanju.

Po doslej znanih, zelo skopih informacijah, ki so jih navedle oblasti, je bil požar podtaknjen, in sicer naj bi zaporniki med poskusom bega zažgali vzmetnice.

Katastrofalne razmere v zaporih

Pogoji v prenatrpanih venezuelskih zaporih so med najslabšimi na svetu, pogosti so nasilni napadi in številni upori. Zaradi hude krize, v kateri je država, in pomanjkanja zaporov pa so obsojenci nameščeni tudi v začasnih zaporih, kot je bila policijska postaja v Valencii. Po besedah Carlosa Nieta, vodje združenja Una Ventana a la Libertad (Okno v svobodo) je v nekaterih policijskih zaporniških prostorih tudi po petkrat preveč zapornikov, še poroča BBC.

"V teh ječah so ljudje, za katere oblasti ne vedo, da obstajajo, saj si nihče ne upa stopiti vanje," pravi Humberto Prado, aktivist za pravice zapornikov.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro in državni tožilec zvezne države Carabobo Tarek Saab sta napovedala takojšnjo preiskavo dogodkov. V zvezni državi je dan žalovanja.

K. T.