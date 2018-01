Iz Venezuele v Kolumbijo pribežalo že več kot pol milijona ljudi

Venezuela se spopada s hudo gospodarsko krizo

20. januar 2018 ob 12:27

Bogotá - MMC RTV SLO

Kolumbija sporoča, da se je število Venezuelcev, ki se na begu pred hudo gospodarsko krizo zatečejo v Kolumbijo, v zadnjih šestih mesecih povečalo za 62 odstotkov.

BBC poroča, da po podatkih kolumbijskih uradnikov na območju priseljevanja v Kolumbiji živi že več kot 550.000 Venezuelcev, večinoma brez ustreznih dovoljenj.

Množičen prihod iz sosednje države pomeni pritisk na kolumbijsko vlado, da še posebej na obmejnih območjih zagotovi dovolj hrane in bivališč ter zdravstveno oskrbo za migrante.

Medtem se je število Venezuelcev, ki potujejo skozi Kolumbijo, podvojilo. Kolumbijski uradniki pravijo, da je milijon Venezuelcev zaprosilo za migracijsko izkaznico, ki jim omogoča vstop v državo, da lahko kupijo hrano in druge potrebščine, ki jih v Venezueli primanjkuje.

Na dan vstopi v Kolumbijo 30.000 Venezuelcev

V povprečju je v letu 2017 na dan s to izkaznico v Kolumbijo vstopilo in iz nje izstopilo več kot 30.000 Venezuelcev. Na obmejnih območjih tihotapci Kolumbijcem prodajajo venezuelske izdelke, ki so v Venezueli vse manj dostopni, a močno subvencionirani.

Med več kot pol milijona Venezuelcev v Kolumbiji jih ima 126.000 dovoljenje za zakonito bivanje v državi, vključno z okoli 69.000 ljudi, ki so od julija lani pridobili humanitarni vizum.

Prejšnji teden je generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres dejal, da je ZN pripravljen poslati več pomoči Kolumbiji za spopad z večjim prihodom migrantov.

B. V.