Venezuela: Protesti proti Maduru so se sprevrgli v nasilje

Maduro protestnike obtožuje, da delujejo po navodilih ZDA

5. april 2017 ob 13:42

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters

Na protestih, ki so izbruhnili, potem ko so oblasti preprečile protestni shod opozicije proti predsedniku Nicolasu Maduru, je izbruhnilo nasilje, v katerem je bilo ranjenih najmanj devet ljudi.

Policija je proti protestnikom uporabila solzivec in vodni top. Protestniki so na shodu v podporo narodni skupščini, v kateri ima večino opozicija, zahtevali odstop članov vrhovnega sodišča, naklonjenega Maduru, potem ko so ti prejšnji teden parlamentu odvzeli zakonodajne pristojnosti in jih podelili sebi. Konec tedna so sicer odločitev spremenili, toda zaradi prejšnjih odločitev sodišča je skupščina brez moči.

Po poročanju Reutersa je policija solzivec uporabila tudi proti predsedniku narodne skupščine Juliu Borgesu, dvakratnemu predsedniškemu kandidatu Henriqueju Caprilesu in aktivistki za človekove pravice Lilian Tintori, ki so bili na čelu protestnikov. Člani narodne skupščine so se nameravali srečati na zasedanju, na katerem bi razpravljali o odpoklicu vrhovnih sodnikov, a so potem zaradi izbruha nasilja sejo preložili na danes. "Naše zahteve so kristalno jasne," je dejal Capriles. "Združiti moramo svoje moči, kajti Maduro je izbral pot diktature."

Privrženci predsednika Nicolasa Madura so za izbruh nasilja obtožili protestnike in trdili, da je morala policija preprečiti domnevni poskus državnega udara opozicije. Po besedah nekaterih opozicijskih aktivistov se je med protestnike pomešalo več deset provladnih pripadnikov, ki so začeli streljati v zrak. Nastala je splošna zmeda.

Kot je znano, je venezuelsko sodišče prejšnji teden zakonodajna pooblastila podelilo sebi, že prej pa razsodilo, da narodna skupščina ne upošteva pozivov sodišča. Konec tedna je potem vrhovno sodišče, tudi po mednarodnem pritisku, umaknilo odločitev o odvzemu pooblastil kongresu, toda zaradi prej sprejetih odločitev sodišča skupščina ostaja brez moči. Venezuelska opozicija je konec leta 2015 dobila večino v narodni skupščini, toda vrhovno sodišče je ovrglo večino njenih ukrepov.

Protesti proti Maduru so potekali tudi po drugih venezuelskih mestih, še več pa jih je napovedanih za četrtek.

Shod Madurovih podpornikov

Na drugem koncu mesta so se na shodu zbrali podporniki 54-letnega Madura. Vlada obtožuje opozicijske stranke, da želijo pod vplivom ZDA strmoglaviti Madura, ki je na oblasti od smrti Huga Chaveza pred štirimi leti. "S severa (ZDA) dajejo navodila poraženi fašistični desnici v Venezueli, da ulice polnijo z nasiljem in krvjo," je dejal Maduro v televizijskem nagovoru. "V Caracasu je znova zmagal mir."

