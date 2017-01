Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Opozicija si prizadeva za razpis referenduma o odstavitvi Madura. Če bi referendum potekal pred 10. januarjem, bi, če bi Maduro na njem izgubil, lahko dosegli predčasne volitve. Volitve bi bile mogoče le, če bi prišlo do odpoklica v prvi polovici mandata. Ker se to ni zgodilo, bodo socialisti na oblasti najmanj do leta 2019. Če bodo zdaj izvedli referendum, potem bo v skladu z ustavo mogoče le to, da ga bo na položaju zamenjal podpredsednik. Foto: EPA Številni Venezuelci so se lani zaradi pomanjkanja po dobrine odpravili v sosednjo Kolumbijo. Meja je bila sicer več kot leto dni zaprta zaradi napada pripadnikov kolumbijske paravojaške skupine na venezuelsko vojaško patruljo avgusta 2015. Foto: EPA Sorodne novice V Venezueli naj bi z umikom bankovca za 100 bolivarjev prizadeli kriminalne skupine Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Venezuela v boju z inflacijo že petič v enem letu povišala minimalno plačo

IMF: Letos bo inflacija 1.600-odstotna

9. januar 2017 ob 11:25

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Venezuelska vlada je napovedala, da bo za polovico zvišala minimalno plačo in pokojnine, da bi tako ublažila posledice inflacije.

"Za začetek leta sem se odločili dvigniti plače in pokojnine," je v nagovoru, ki so ga predvajali po televiziji in radiu, dejal Maduro. V času gospodarske vojne in mafijskih napadov moramo zaščititi delovna mesta in prihodke delavcev."

Minimalna plača bo tako 40.000 bolivarjev, kar je po uradni menjavi okoli 60 dolarjev, na črnem trgu pa okoli 12 dolarjev, poroča BBC. Po besedah venezuelskega predsednika Nicolasa Madure bo dvig minimalne plače zavaroval delovna mesta in prihodke, njegovi kritiki pa trdijo nasprotno, da bo to le še poslabšalo krizo, ki pesti državo. Opozicija Maduri očita katastrofalno vodenje z nafto bogate države in poziva k njegovemu odhodu. Maduro na očitke odgovarja, da se spopada z ekonomsko vojno, ki jo proti njemu vodijo politični nasprotniki in sovražni poslovneži.

Glavna združenja venezuelskih delodajalcev so sporočila, da je bil dvig minimalne plače sprejet mimo njih, in svarijo, da bi to lahko privedlo do odpuščanja in zapiranja manjših podjetij.

Inflacija v nebo

Po uradnih podatkih venezuelskih oblasti je bila inflacija lani 181-odstotna, Madurovi nasprotniki pa pravijo, da je bila precej višja. Za lani še ni podatkov, vendar pa večina ekonomistov ugotavlja, da je vsaj dvakrat višja kot leto predtem, opozicija pa trdi, da je bila več kot 500-odstotna. Za letos podatki Mednarodnega denarnega sklada napovedujejo, da bo inflacija kar 1600-odstotna.

Državo so v zadnjih treh letih močno prizadele nizke cene nafte, ki je njena glavna izvozna dobrina. Država se spopada s hudim pomanjkanjem hrane, zdravil in drugih osnovnih dobrin.

Do 2019 bodo vladali socialisti

Maduro je pred dnevi imenoval novega podpredsednika države, to je postal guverner zvezne države Aragua Tareck El Aissami, v času nekdanjega predsednika Huga Chaveza minister za notranje zadeve in pravosodje. Ta bo prevzel njegovo mesto, če bodo Maduro na zahtevo opozicije odstavili.

