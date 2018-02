Venezuela začela prodajati svojo kriptovaluto petro

Prva državna kriptovaluta

20. februar 2018 ob 18:56

Caracas - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Venezuela je začela prodajati državno kriptovaluto petro. Gre za enega izmed poskusov reševanja države iz vse globlje gospodarske krize. Na trg bodo poslali skupno sto milijonov petrov, začetna cena enega pa je 60 dolarjev.

Petro temelji na vrednosti črnega zlata; 60 dolarjev je sredi januarja stal 159-litrski sod venezuelske surove nafte. Vlada je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes v prodajo poslala 38,4 milijona kriptožetonov. Gre za prvo kriptovaluto, ki jo izdaja država.

Predsednik Venezuele Nicolas Maduro po ocenah analitikov želi predvsem najti obvod mimo sankcij ZDA, ki ameriškim državljanom in podjetjem omejujejo trgovanje z Venezuelo. Petro bo "ustvaril zaupanje in varnost na domačem in mednarodnem finančnem parketu," ocenjuje podpredsednik vladajoče socialistične stranke Tareck El Aissami.

Venezuelski nadzornik za kriptovalute Carlos Vargas je sporočil, da si obetajo investicij iz Turčije, Katarja, ZDA in Evrope. Opozicija medtem opozarja, da je prodaja neskladna z venezuelsko zakonodajo, ameriško finančno ministrstvo pa opozarja, da bi prodaja lahko kršila lani vzpostavljene sankcije.

Mnogi poznavalci kriptovalut opozarjajo, da ima petro le malo možnosti za uspeh, saj zelo slabe gospodarske razmere v državi niso najboljši obet za uspeh njene kriptovalute.

Venezuela z največjimi zalogami nafte

Venezuela ima največje zaloge nafte na svetu, a se zaradi gospodarskih težav, korupcije in nizkih cen nafte kljub temu že leta spopada z gospodarsko krizo in pomanjkanjem oskrbe z nekaterimi osnovnimi dobrinami, kot so hrana in zdravila. Samo lani je v Kolumbijo pobegnilo več kot pol milijona Venezuelcev.

J. R.