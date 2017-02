Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Verniki pred vhodom v prištinsko mošejo, v kateri bi jih naj obtoženi imam nagovarjal k terorizmu. Foto: Reuters Sorodne novice "Boj proti nezakonitemu orožju pomembna točka v boju proti terorizmu" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vodilnega imama na Kosovem obtožili terorizma

Vernike spodbujal k pridružitvi džihadistom v Siriji in Iraku

28. februar 2017 ob 06:59

Priština - MMC RTV SLO/STA

Imama največje in najstarejše prištinske mošeje Shefqeta Krasniqija so obtožili spodbujanja terorizma, ker naj bi vernike nagovarjal k pridružitvi džihadistom v Siriji in Iraku.

Imam je obtožen tudi spodbujanja sovraštva ter nestrpnosti na podlagi narodnosti, rase ali vere ter davčne utaje, so sporočili iz kosovskega posebnega tožilstva.

Krasniqi je s svojimi pridigami in prek družbenih omrežij "spodbujal druge, da so se podali na območja konfliktov v Siriji in Iraku ter tam sodelovali pri terorističnih dejanjih". 51-letni imam je to počel "redno in namerno", je tožilstvo zapisalo v sporočilu za javnost.

Na Kosovu živi približno 1,8 milijona ljudi. Okoli 300 državljanov Kosova naj bi se v zadnjih letih pridružilo džihadistom v Siriji in Iraku. Okoli 50 kosovskih državljanov naj bi v Siriji in Iraku tudi umrlo, na frontnih črtah pa naj bi se trenutno borilo okoli 70 Kosovcev.

Kosovske oblasti so sicer v boju proti terorizmu zaostrile zakonodajo in v boju proti islamističnim skrajnežem aretirale več ljudi.

J. R.