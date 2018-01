Vodja iranske Revolucionarne garde razglasil poraz "upora" v državi

Umrlo 21 ljudi

3. januar 2018 ob 15:28

Teheran - MMC RTV SLO, STA

Vodja iranske Revolucionarne garde generalmajor Mohamad Ali Džafari je razglasil poraz "upora" v državi, kakor je označil val protivladnih protestov. Medtem predsednik države upa na skorajšnji konec protestov.

V Iranu se je na provladnih shodih oziroma protiprotestih zbralo na deset tisoče ljudi, ki so vihteli iranske zastave in podobe vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

V nemirih, povezanih s protesti, ki so izbruhnili prejšnji četrtek v Mašhadu in se hitro razširili po državi, je do zdaj umrlo 21 ljudi, več sto protestnikov pa so aretirali. Kot poroča BBC, so se protesti začeli kot shodi proti povišanju cen in korupciji, nato pa v širše protivladne proteste. To so največji protesti po tistih leta 2009 po predsedniških volitvah.

Ponoči je bilo manj poročil o nemirih, kot pa poroča BBC, je težko potrditi dogajanje na ulicah mest. Medtem se ne družbenih omrežjih še vedno širijo objave o protestih. Protesti v Iranu za zdaj v glavnem potekajo v krajih in mestih na podeželju.

Rohani naj bi upal na skorajšnji konec protestov

Iranski predsednik Hasan Rohani naj bi v telefonskem pogovoru s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom izrazil upanje, da se bodo protivladni protesti končali v nekaj dneh.

"Predsednik Rohani se je zahvalil predsedniku Erdoganu za njegovo razumevanje in izrazil upanje, da se bodo protesti končali v nekaj dneh," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal vir blizu turškega predsednika. Iranska stran teh izjav še ni potrdila.

Erdogan se je medtem zavzel za ohranitev miru in stabilnosti v iranski družbi in se strinjal z Rohanijem, da pravica do protestiranja ne sme voditi v "kršitve zakonov".

Odnosi med Ankaro in Teheranom so bili v preteklosti večkrat napeti, vendar pa so se v zadnjem času nekoliko otoplili. Državi skupaj z Rusijo posredujeta v sirski krizi.

B. V.