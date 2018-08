Vodstvo podjetja Autostrade bo Genovi nakazalo 500 milijonov evrov

Število žrtev naraslo na 42

18. avgust 2018 ob 14:49,

zadnji poseg: 18. avgust 2018 ob 19:07

Genova - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Vodstvo podjetja Autostrade per l'Italia bo Genovi namenilo 500 milijonov evrov, da si bo mesto opomoglo od torkove nesreče, ko se je zrušil viadukt Morandi. Tragedijo sicer obžalujejo, a se zanjo ne opravičujejo.

Vodstvo upravljavca italijanskih avtocest, ki je skrbelo tudi za viadukt na avtocesti A10, ki se je zrušil in pod seboj pokopal 42 ljudi, je prvič stopilo pred medije. Predsednik podjetja Fabio Cerchiai in izvršni direktor Giovanni Castellucci sta izrazila globoko žalost zaradi dogodka in sožalje sorodnikom umrlih.

"Človek se opraviči, če se čuti odgovornega"

Na vprašanje, ali se bosta za tragedijo tudi opravičila, pa je Castellucci dejal: "Opravičilo in odgovornost sta dve povezani stvari. Človek se opraviči, če se čuti odgovornega ... Za zdaj ni nobenih dejavnikov, ki bi kazali, da je podjetje odgovorno za zrušitev." Dodal je, da je treba počakati na izsledke uradne preiskave, da bi ugotovili, kdo je kriv za tragedijo, ki je pretresla to pristaniško mesto in vso Italijo. Oba sta tudi dejala, da v vodstvu podjetja ne bo prišlo do nobenih kadrovskih sprememb.

"Položaj je tako zapleten, da mora pravosodni sistem ugotoviti, kaj se je zgodilo, zakaj in v kakšnih razmerah. Zagotavljam vam, da so mostovi, ki jih nadzoruje naše podjetje, varni. Genovi bomo namenili okoli pol milijarde evrov, da si opomore od tega dogodka, sredstva bo imela mestna uprava na voljo v ponedeljek. Poleg tega bomo ustanovili še en sklad za družine, ki so se morale izseliti iz stanovanjskih blokov pod mostom. Vsa poročila, ki sem jih videl, so kazala na to, da je viadukt Morandi v dobrem stanju," je dodal Castellucci.

Vodstvo je na novinarski konferenci še dejalo, da je njihova glavna naloga ugotoviti, kako na drugačen način znova zgraditi 200 metrov viadukta, ki se je zrušil, kar bi bilo mogoče v osmih mesecih. "A za to potrebujemo dovoljenje oblasti," je dejal Cerchiai.

Podjetje Autostrade per l'Italia sodi v skupino Atlantia, ki jo nadzira italijanska družina Benetton. Italijanska vlada je pred tem že sprožila postopek odvzema koncesije podjetju.

Občinske oblasti v kraju Beneventu na jugu Italije so preventivno zaprle promet čez še en most avtorja genovskega viadukta, Riccarda Morandija, je poročal dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec.



Število žrtev se je povečalo na 42

V Italiji sicer poteka dan žalovanja za žrtvami torkovega zrušenja avtocestnega viadukta, število žrtev pa se je vmes neuradno povečalo na 42. Reševalci so odkrili trupla devetletne deklice in njenih staršev, ki so umrli v avtomobilu, ter mrtvega 30-letnika.

Uradno novo število žrtev še ni potrjeno, saj morajo trupla še uradno identificirati. Gasilci so sicer potrdili najdbo uničenega avtomobila s trupli, v katerem naj bi preminila nesrečna družina.

Italijanski javni radio RAI je kasneje poročal še o najdbi trupla 30-letnega moškega. Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP naj bi šlo za zadnjega pogrešanega po zrušenju viadukta.

Državni pogreb za 19 žrtev

V Italiji sicer poteka nacionalni dan žalovanja za žrtvami zrušenja viadukta Morandi. Za 19 žrtev so pripravili državni pogreb, ki sta se ga udeležila tudi italijanski premier Giuseppe Conte ter predsednik Sergio Mattarella.

Zbralo se je na tisoče žalujočih. Krste žrtev so odeli v cvetje in nanje položili fotografije. Med njimi je bila tudi majhna krsta najmlajšega umrlega, osemletnega dečka, ki je umrl skupaj s svojimi starši. Krste žrtev iz tujine pa so odeli v njihove nacionalne zastave, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Navzoči so z aplavzom pozdravili gasilce, ko so pred začetkom slovesnosti vstopili v veliko halo, preurejeno v začasno kapelo. Aplavz je pospremil tudi prihode ministrov za gospodarstvo in notranje zadeve Luigia di Maia in Mattea Salvinija, pa tudi Mattarelle. Pred začetkom slovesnosti je Mattarella več minut govoril z družinami žrtev, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Navzoči so toplo pozdravili tudi igralce prvoligaških nogometnih klubov Genova in Sampdoria, ki so se pogrebne slovesnosti udeležili, potem ko so italijansko nogometno zvezo zaprosili za prestavitev terminov tekem, ki bi jih morali sicer igrati ta konec tedna.

Nekateri svojci žrtev krivijo državo

Družine več umrlih so se namesto državnega pogreba raje odločile za zasebne pogrebne slovesnosti. Nekateri svojci so se tako odločili iz želje po zasebnosti, drugi pa, ker za nesrečo krivijo prav državo.

Med mašo, ki jo je vodil nadškof Angelo Bagnasco, so prebrali imena vseh žrtev, opravili so tudi muslimansko molitev za dve albanski žrtvi.

Oblasti v italijanski prestolnici Rim so že v petek sporočile, da bodo na dan žalovanja Kolosej, fontana Trevi in druge znamenitosti v mestu zavite v temo. Osvetlitev spomenikov bodo ugasnili med 22. in 23. uro.

V globino zgrmelo več kot 30 vozil

Viadukt Morandi, odprt leta 1967, se je zrušil v torek med nevihto, z njim je 45 metrov v globino zgrmelo več kot 30 avtomobilov in tovornjakov. Razlog za katastrofo preiskovalci še ugotavljajo, bi pa lahko bila kriva načeta jeklenica.

B. V., A. P. J.