WHO razglasil izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo

Virus je izbruhnil v odročni pokrajini

13. maj 2017 ob 14:49

Kinšasa - MMC RTV SLO

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je po enem potrjenem primeru smrti zaradi ebole in dveh primerih, ki se še preiskujeta, v Demokratični republiki Kongo razglasila izbruh ebole.

WHO je sporočil, da je najmanj en človek umrl po okužbi z virusom na severovzhodu države, poroča BBC. Da gre za laboratorijsko potrjen primer ebole, je WHO-ju sporočilo ministrstvo za zdravje DR Konga. Od devetih ljudi, za katere se sumi, da so okuženi z ebolo, so sicer umrli že trije.

Ljudje so začeli zbolevati 22. aprila ali kasneje v pokrajini Bas-Uele na severu države. Pokrajina je od glavnega mesta Kinšasa oddaljena 1.300 kilometrov in leži blizu meje s Srednjeafriško republiko. Predstavnik WHO-ja v državi Eric Kabambi je dejal, da imajo srečo, saj gre za zelo odročno in gozdnato pokrajino.

WHO je izbruh označil za "krizo javnega zdravja mednarodnega pomena". Organizacija je sporočila, da so bile na prizadeto območje že poslane ekipe strokovnjakov, vključno z epidemiologi, biologi in strokovnjaki za higieno.

Izkušeni v boju z ebolo

BBC poroča, da je DR Kongo zatrla več izbruhov ebole kot katerakoli druga država na svetu, zato je zelo izkušena v boju s smrtonosnim virusom. Zadnji izbruh tega virusa v DR Kongu, ločen od istočasnih drugje v Afriki, je bil leta 2014, ko je umrlo več kot 40 ljudi. Država ga je zatrla v štirih mesecih, na zahodu Afrike, kjer ebole prej niso poznali, pa šele v dveh letih. V zahodni Afriki je v letih 2014 in 2015 zaradi ebole umrlo več kot 11.000 ljudi, predvsem v Gvineji, Sierri Leone in Liberiji.

V DR Kongu (takrat Zairu) je bila ebola prvič zaznana leta 1976, od takrat pa je bilo tam najmanj devet izbruhov. Oblasti bodo morale tudi tokrat ukrepati hitro in preprečiti širjenje virusa na bolj poseljena območja, a zdaj imajo v tem boju novo orožje, in sicer poskusno cepivo.

B. V.