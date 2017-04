Zaradi nizke precepljenosti v Evropi nevarnost izbruha ošpic

46 odstotkov vseh obolelih v Romuniji

24. april 2017 ob 10:57

London - MMC RTV SLO/Reuters

V desetih evropskih državah, tudi v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, se je v januarju in februarju več kot podvojilo število obolelih za ošpicami v primerjavi z letom 2016, zato zdravstveni delavci opozarjajo na nevarnost širjenja te bolezni.

Evropski center za preventivo in nadzor bolezni (ECDC) je sporočil, da so v prvih dveh mesecih letošnjega leta v 14 evropskih državah opazili več kot 1.500 primerov ošpic, razlog za tako visoko število pa vidijo v "kopičenju necepljenih posameznikov", so opozorili.

V desetih izmed teh držav - Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Romuniji, Španiji ter na Hrvaškem, Poljskem in Švedskem se je število obolelih v primerjavi z prvima dvema mesecema v letu 2016 več kot podvojilo. "Nesprejemljivo je, da otroci in odrasli umirajo zaradi bolezni, za katero je na voljo varno in cenovno sprejemljivo cepivo," je izjavil evropski komisar za zdravje Vytenis Andriukaitis.

Najhuje v Romuniji in Italiji

V obdobju od 1. marca leta 2016 do 28. februarja letos, torej v dvanajstih mesecih, so po vsej Evropi obravnavali 5.881 primerov te visoko nalezljive bolezni. Kar 46 odstotkov obolelih je bilo v Romuniji, 24 odstotkov v Italiji in devet v Veliki Britaniji. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so ošpice leta 2015 po vsem svetu zahtevale 134.000 življenj.

Ošpice so zelo nalezljiv virus, ki se širi z neposrednim stikom in po zraku. Zanj obstaja cepivo, a zaradi nezadostne precepljenosti je virus po vsem svetu še vedno eden izmed glavnii krivcev za smrtnost med otroci.

Nujno je zaupanje javnosti

ECDC je v svojem poročilu zapisal, da je najbolj zaskrbljujoče dejstvo pri zadnjem izbruhu to, da so ošpice najbolj prizadele starejše in otroke. V letih 2015 in 2016 je tretjina obolelih sodila v starostno skupino nad 20 let. "Med najstniki in mladimi odraslimi, ki v otroštvu niso bili cepljeni proti ošpicam, se pojavlja vse večja luknja v imunosti," opozarjajo in dodajajo, da je zato eno najpomembnejših globalnih zdravstvenih vprašanj prav zaupanje javnosti v cepljenje. Mnogo ljudi pa tudi zdravnikov namreč dvomi o učinkovitosti cepljenja in opozarja na stranske učinke cepiv.

Za uspešno preprečevanje širjenja virusa WHO priporoča vsaj 95-odstotno precepljenost z dvema dozama cepiva, podatki za leto 2015 pa kažejo na to, da je cepljenost z drugo dozo nižja od tega odstotka v 15 izmed 23 držav Evropske unije, ki so sporočile podatke. Prvo dozo cepiva je dobilo manj kot 95 odstotkov otrok v 12 izmed 27 držav.

A. P. J.