Zaradi poplav in plazov v Čilu milijoni brez pitne vode

Oblasti ne vedo, kdaj bo dostop do vode spet omogočen

27. februar 2017 ob 07:40

Santiago - MMC RTV SLO

Močno deževje in plazovi so v čilski prestolnici tako onesnažili reko Maipo, da so oblasti morale zapreti vodno oskrbo za štiri milijone ljudi.

Dostop do pitne vode bo za večino prebivalstva v prestolnici onemogočen, dokler se tok reke spet ne očisti. Prebivalci so si bili prisiljeni ustvariti zaloge pitne vode v plastenkah, oblasti so medtem naročile restavracijam in podjetjem, da ostanejo zaprta. Prav tako so preložili začetek pouka za šolarje, poroča BBC.

Vodovje, ki se zliva z gorovja Andi, je uničilo nekaj cest in s tem tisoče odrezalo od civilizacije.

Skoraj milijon in pol domov bo čutilo posledice zaprtja vode, ki bo popolno ali delno v 30-ih okrajih mesta Santiago. Po besedah regionalnega guvernerja mesta Santiago, Claudia Orrega, oblasti še ne vedo, kdaj bodo lahko spet omogočili oskrbo s pitno vodo: "Ne moremo zagotavljati nadaljnje oskrbe, dokler reka Maipo ne bo spet čista."

Čas ponovne vzpostavitve sistema z vodno oskrbno je odvisen od vremena, predvsem neviht nad gorami, ki pozvročajo močan dež. Poplave so doslej terjale najmanj štiri življenja.

Predtem se je čilska centralna regija mesece soočala s sušo in serijo več tednov trajajočih požarov.

J. R.