Zaradi sneženja na Heathrowu odpovedanih več kot 100 poletov

Temperature so se marsikje spustile pod ničlo

17. marec 2018 ob 16:21

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Del Anglije in Škotske je zajelo obilno sneženje, zaradi česar so morali na londonskem letališču Heathrow odpovedati več kot sto poletov.

Trenutno je zaradi odpovedi prizadetih okoli 15.000 potnikov. Odpovedali so tudi nekaj čezatlantskih povezav z New Yorkom in Chicagom. Britanska letalska družba British Airways je odpovedala tudi več notranjih in evropskih poletov. Polete so odpovedali še Lufthansa, Aer Lingus, Tap Air Portugal in KLM.

Tamkajšnje oblasti opozarjajo tudi na težave v cestnem in železniškem prometu.

Sneg je že pobelil dele vzhodne Anglije in Škotske, sneženje pa se bo razširilo tudi na druge dele države. Predvidoma bo zapadlo od enega do deset centimetrov snega, ponekod v hribih pa do 15 centimetrov.

Najhladneje je bilo zjutraj v kraju Carter Bar na meji med Anglijo in Škotsko, kjer so namerili -2,6 stopinje Celzija. Zaradi močnejšega vetra pa je občutek mraza hujši, okoli -7 stopinj Celzija. Zimsko vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, najpozneje v torek pa se bodo temperature ponovno dvignile.

A. P. J.