Temperature na Arktiki bi bile lahko danes do 20 stopinj višje od povprečja

Temperature na Severnem tečaju bi bile lahko na današnji večer za 20 stopinj višje od povprečja, kar bi predstavljalo rekorden vročinski val.

Temperature so bile novembra in decembra za pet stopinj Celzija višje od povprečja, poleti pa je led Arktičnega morja dosegel drugi najnižji obseg, kar so ga kdaj koli posneli sateliti.

Klimatologi menijo, da je za ta čas neobičajno topel vremenski vzorec na območju Arktike neposredno povezan s podnebnimi spremembami, ki jih je povzročil človek.

Raziskovalka na inštitutu za podnebne spremembe na Univerzi v Oxfordu Friederike Otto je za BBC povedala, da bi bil v predindustrijski dobi "tak vročinski val izjemno redek pojav, za katerega bi pričakovali, da bi se pojavil vsakih 1.000 let". Po mnenju znanstvenikov so podnebni vzorci povezani z antropogenimi podnebnimi spremembami.

Po napovedih naj bi temperature na Severnem tečaju vrhunec dosegle drevi, ko naj bi se gibale okoli ledišča.

"Če se bodo temperature še naprej višale, kot se zdaj, bo moč pojav takšnih vročinskih valov pričakovati vsako drugo leto in to bo hud stres za ekosistem," je še opozorila Friederike Otto.

