ZDA: Predstavniški dom kongresa potrdil predlog davčne reforme

Pričakuje se še podpora senata

19. december 2017 ob 22:15

Washington - MMC RTV SLO, STA

Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 227 glasovi proti 203 potrdil predlog zakona o davčnih olajšavah, ki bo najbolj koristil korporacijam. Kmalu ga bo potrdil še senat.

Predstavniški dom in senat sta konec prejšnjega tedna uskladila svoja predloga davčnih olajšav. Po predstavniškem domu mora o usklajenem predlogu glasovati še senat, na koncu pa ga mora podpisati še predsednik ZDA Donald Trump.

Predstavniški dom je predlog potrdil, čeprav so proti glasovali vsi demokrati, pa tudi nekaj republikancev iz večinsko demokratskih držav. Senat bo predlog predvidoma potrdil že nocoj, saj imajo republikanci dovolj glasov, čeprav ne bo Johna McCaina, ki se v Arizoni zdravi zaradi raka.

Ker bo večina tesna, je podpredsednik ZDA Mike Pence za vsak primer na januar preložil načrtovani obisk Bližnjega vzhoda, saj bo morda moral prispevati odločilni glas za prvi velik zakonodajni ukrep republikancev po letu dni popolne oblasti v Washingtonu.

Podpredsednik ZDA, ki je po ustavi tudi predsednik senata, glasuje, ko je izid v 100-članskem senatu 50 proti 50. Republikanci imajo v senatu brez McCaina 51 glasov, nobeden med njimi pa ni napovedal nasprotovanja davčnim olajšavam.

"Ljudem vračamo denar"

"Danes ljudem vračamo njihov denar," je dejal predsednik predstavniškega doma Paul Ryan iz Wisconsina in zagotovil, da bo povprečna družina naslednje leto plačala 2.059 dolarjev davkov manj.

Vodja demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi pa je dejala, da "gre za najslabši mogoči predlog, ki je prišel na glasovanje". Kot je dejala, bodo imeli od olajšav koristi le bogati, srednji razred pa skoraj nič. Vodja senatnih demokratov Chuck Schumer pa je prepričan, da bodo republikanci že na naslednjih volitvah obžalovali olajšave, ki so nepoštene do srednjega razreda in širijo luknjo proračunskega primanjkljaja.

Precej nižji davki na dobiček

Predlog zakona znižuje davek na dobiček podjetij s 35 na 21 odstotkov, malce se znižujejo tudi stopnje v davčnih razredih za posameznike, za najbogatejše se bo davek znižal z zdajšnjih 39,6 na 37 odstotkov.

Uvaja se 2.000 dolarjev olajšave na otroka, skoraj popolnoma se odpravlja davek na dedovanje, med drugim se ukinja tudi zahteva po obveznem zdravstvenem zavarovanju iz reforme iz časa Baracka Obame.

Republikanci trdijo, da so davčne olajšave potrebne za zagon gospodarske rasti in nova delovna mesta, večina gospodarskih analitikov pa meni, da olajšave v tem trenutku, ko je stopnja brezposelnosti nizka in je gospodarska rast trdna, niso potrebne.

Posledice tudi za zdravstvo

Davčna reforma prinaša spremembe tudi na področju zdravstva. Trump je že pozdravil črtanje zahteve po obveznem zdravstvenem zavarovanju za vse Američane, ki je bila uvedena pod Obamo in zaradi katere se morajo Američani zavarovati ali pa plačati davčno kazen.

Kongresni proračunski odbor je izračunal, da bo zaradi odprave zahteve po obveznem zavarovanju zavarovanje dražje, najmanj 13 milijonov ljudi več pa bo brez zavarovanja.

Ob tem naj bi se zaradi reforme javni dolg ZDA v prihodnjih desetih letih zvišal za približno 1.500 milijard dolarjev, vendar to republikancev trenutno ne skrbi.

B. V.