Korporacije si manejo roke, republikanci uskladili predloga davčne reforme

13 milijonov ljudi bo ostalo brez zavarovanja

16. december 2017 ob 08:50

Washington - MMC RTV SLO, STA

Republikanski pogajalci senata in predstavniškega doma ameriškega kongresa so v petek uskladili oba predloga velike davčne reforme. Najpomembnejše davčno olajšanje bodo doživele korporacije.

Usklajeni predlog morata potrditi oba domova kongresa, ameriški predsednik Donald Trump, ki je v petek sporočil, da bodo Američani kmalu doživeli davčno olajšanje, pa ga bo po napovedih podpisal do konca leta.

Najpomembnejše davčno olajšanje bodo doživele korporacije, saj bo se stopnja davka na dobiček znižala s 35 na 21 odstotkov, za posameznike se standardna olajšava podvoji, čeprav se ohranja dosedanjih sedem davčnih razredov na dohodek. Uvedene bodo nekoliko nižje stopnje, na primer za najbogatejše se bo davek znižal s sedanjih 39,6 na 37 odstotkov.

Floridski republikanec Marco Rubio je grozil, da bo glasoval proti, če mu ne ustrežejo pri davčnih olajšavah za otroke. Vodstvo stranke je popustilo tako, da bosta lahko starša po novem na otroka uveljavljala 2.000 dolarjev davčne olajšave na leto.

Vse podrobnosti usklajenega predloga še niso objavljene. Znano pa je, da na koncu prebivalci zveznih držav z višjimi davki, ki večinoma volijo demokrate, ne bodo zelo kaznovani. Še vedno bodo lahko uveljavljali do 10.000 dolarjev olajšave po plačilu lokalnih in državnih davkov. Republikanci so hoteli sprva to olajšavo črtati, vendar so se v predstavniškem domu uprli njihovi strankarski kolegi iz držav, kot sta New York in Kalifornija.

Udarec za zdravstvo

Davčna reforma prinaša spremembe tudi na področju zdravstva. Trump je tako pozdravil črtanje zahteve po obveznem zdravstvenem zavarovanju za vse Američane, ki je bila uvedena pod Barackom Obamo in zaradi katere se morajo Američani zavarovati ali pa plačati davčno kazen. Kongresni proračunski odbor je izračunal, da bo zaradi odprave zahteve po obveznem zavarovanju zavarovanje dražje, najmanj 13 milijonov ljudi več pa bo brez zavarovanja.

Povišanje javnega dolga

Zaradi usklajenega predloga bi se javni dolg ZDA v prihodnjih desetih letih zvišal za približno 1.500 milijard dolarjev, vendar to republikancev trenutno ne skrbi. Potrditev davčne zakonodaje pred kongresnimi volitvami novembra prihodnje leto namreč vidijo kot stvar političnega preživetja.

Trump obljublja rast plač in konkurenčnosti

Trump je sicer zagotovil, da bo zaradi davčne reforme gospodarska rast zrasla, skupaj s plačami in konkurenčnostjo ameriških podjetij.

Ker republikanci pri reformi ne bodo imeli podpore demokratov, si lahko prihodnji teden na glasovanju v senatu privoščijo, da zanjo ne bi glasovala le dva njihova senatorja. Do petka je bilo nekaj omahljivcev, vendar pa si skoraj zagotovo nihče med njimi ne bo upal nositi odgovornosti za propad edinega velikega zakonodajnega ukrepa po prvem letu vladanja Trumpa, ko imajo republikanci v Washingtonu popolno oblast.

B. V.