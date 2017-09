Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Trump je prepričan, da bo davčna reforma spodbudila gospodarski razcvet. Foto: Reuters Dodaj v

Bo davčna reforma spodbudila gospodarstvo ali ogrozila državno blagajno?

Razkriti prvi obrisi Trumpove davčne reforme

27. september 2017 ob 23:51

Washington - MMC RTV SLO

Po večmesečnih usklajevanjih znotraj republikanskega tabora so znani prvi obrisi davčne reforme, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump obljubljal vse od začetka bitke za predsedniški stolček. Med najpomembnejšimi spremembami naj bi bilo znižanje davka na dobiček za podjetja s 35 na 20 odstotkov.

Čeprav je še veliko podrobnosti neznanih, je rdeča nit sprememb ugodnejše davčno okolje za podjetja in fizične osebe prek znižanja davkov in uvedbe novih davčnih olajšav.

Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da želi z novo davčno reformo pomagati družinam iz srednjega razreda in hkrati preoblikovati ZDA v konkurenčnejšo družbo, saj je zdajšnji davčni sistem zastarel, zapleten in obremenjujoč. Demokrati medtem opozarjajo, da bodo smetano pobrali predvsem premožnejši sloji, družine srednjega razreda z nižjimi dohodki in enostarševske družine pa bodo obremenjeni bolj, kot so bili do zdaj.

Demokrate skrbi tudi vprašanje, kako bo znižanje davkov prenesla državna blagajna. Demokratski senator Chuck Schumer opozarja, da bo predvidena reforma povečala proračunski primanjkljaj, pri čemer bodo ogroženi zdravstveni in socialni programi.

In medtem ko Trump trdi, da bodo nižji davki za podjetja spodbudili gospodarsko rast, ki bo pokrila stroške davčne reforme, so gospodarstveniki prepričani, da zgolj gospodarska rast ne bo mogla zapolniti finančne vrzeli, poroča BBC.

